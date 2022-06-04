偷渡導致疫情可判死？廣西東興通告惹熱議

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（中央社台北4日電）中國各地防疫措施引發許多民怨及爭議，與越南接壤的廣西邊境城市東興日前發出通告，表示確診者偷越邊境或組織確診者偷渡，危害公共安全，最高可判死刑。引發議論後，相關通告已刪除。

香港星島日報今天報導，東興市由廣西防城港市代管，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，該市2月底開始長期處於封控狀態，累計報告本土疫情500多例。5月底，隨著疫情緩和，東興市才逐步解封，轉入常態化疫情防控。

防城港市紀委監委、公安局等9個單位及東興海關緝私分局2日發布通告稱，當前走私、偷渡等違反疫情防控規定的犯罪行為，為全市人民的生命財產安全和經濟社會發展帶來極大危害。為有效阻斷疫情移入，決定實行「十個一律」給予最嚴厲的打擊。

通告的第6項明確，「凡是新冠肺炎確診者、病原攜帶者走私、偷越國（邊）境，或明知新冠肺炎確診患者、病原攜帶者仍予以組織、運送偷越國（邊）境，情節嚴重，危害公共安全的，或者事後確診為新冠肺炎患者、病原攜帶者的，一律按照以其他危險方法危害公共安全罪或妨害傳染病防治罪與其他罪名數罪並罰，最高判處死刑，並處罰金或沒收財產」。

有關通告引起熱議，有網友質疑死刑的標準，地方是否有權如此量刑，但也有人贊成重罰。

據報導，引發爭議後，昨天下午，「廣西東興」、「防城港發布」的微信公眾號已不見該則通告。

中國各地防疫措施引發民怨和爭議，例如中國多地推動常態化核酸檢測的適法性就引發討論。

綜合瀟湘晨報等陸媒近日報導，此前，吉林省四平市於5月31日發布，若兩次以上不參加核酸檢測，將被拘留10天。這項規定引發爭議後，相關通報被撤下。（編輯：周慧盈/）1110604