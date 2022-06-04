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六四33週年 多國駐港澳總領館社群網站表態悼念

2022/6/4 14:10
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（中央社台北4日電）中國外交部駐港特派員公署在六四週年前夕提醒西方國家領事館不要在六四問題表態，但多國駐港領事館都有悼念動作，其中美國駐港澳總領事館臉書封面圖片更換為港大已移走的「國殤之柱」。

今天是六四事件33週年，香港明報做了上述報導。

此外，澳洲駐港澳總領事館也在臉書悼念1989年6月4日天安門廣場喪生者，並表示澳洲秉持對普世人權的承諾，支持每個人享有言論自由、結社自由、政治參與及宗教或信仰自由的權利。

波蘭駐港總領事館則上載蠟燭的圖片，解釋波蘭是歐盟中最大的蠟燭製造國。

在北京，加拿大駐中大使館在推特上載燭光圖片，向八九民運示威者致敬，並說「我們記得六四」、「我們不會忘記天安門廣場」。

加拿大駐港澳總領事館中午也在臉書上載過去六四燭光集會圖片，其中包括當時香港支聯會集會主題「結束專政」。

加國領事館說，加拿大會與香港及世界莊嚴追憶六四事件，並說和平集會是人權，會與所有被拒行使權利的人站在同一陣線。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110604

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