六四33週年 朱立倫：訪美是國民黨與世界民主陣營交流行動

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（中央社記者劉冠廷、賴于榛台北4日電）今天是六四事件33週年紀念日。國民黨主席朱立倫表示，不能忘記，當年曾有一群熱愛自由的中國青年，為理想灑下熱血、犧牲生命；國民黨不僅聲援民主行動，更會繼續一步一腳印，用行動落實民主精神，繼續努力。

朱立倫今天晚間透過臉書表示，訪美行程的此刻，同時也是美國時間的6月4日。每年此時都會想起，1989初夏北京廣場上追求自由的青年學子們，曾在世人的眼中燃起中國大陸民主改革的希望。

朱立倫說，33年後的此刻回顧，更不免感慨：如果當年歷史走出不同結局，今天的香港、台海、新疆，甚至當前整體的全球局勢，是否能有很大的不同。

他指出，我們不能忘記，當年曾有那麼一群熱愛自由的中國青年，為了理想灑下熱血、犧牲生命。在任何對中國大陸民主化的追求中，台灣在中華民國憲政體制中落實民主，成為亞洲最自由、開放社會的軌跡，一直是最重要的參照。

朱立倫表示，此次訪美正是中國國民黨與世界民主陣營交流的行動作為，國民黨不僅聲援民主行動，更會繼續一步一腳印，用行動落實民主精神，繼續努力；這是國民黨百年前創黨建國的初心，也是此刻要堅守的使命。

時代力量也透過臉書表示，1989年的今天，中共無情鎮壓訴求政治開放的學潮，慘絕人寰的血腥畫面，透過媒體，讓全世界看見中國共產黨專斷殘酷的本質。

時代力量譴責，中共長久以來違反基本人權、民主和平等普世價值的惡劣行徑，而中共軍機繞台、百般打壓台灣國際地位，則只會徒增台灣對中共的反感，絕對無法撼動台灣人民擁抱自由民主的價值。

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民眾黨透過臉書表示，中國不可能提起六四33週年，在香港集會悼念也日益維艱，唯有台灣能自由討論、用各種方式紀念六四，自由與民主的空氣，每一分鐘都彌足珍貴，民眾黨必將捍衛台灣民主，期許世代共容共融共榮。

民眾黨說，紀念六四也珍惜民主，民主是民眾應有權利，也是執政者自信的展現，唯有正視歷史，警醒自我才可能真正進步，任何個人或政黨，都不該為一黨、一己之私或鞏固權力永續，去扼殺民眾權利。（編輯：林克倫）1110604