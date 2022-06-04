更多編輯台推薦新聞：
迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？
兩岸

迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？

英女王白金禧慶典 路易王子扮鬼臉萌樣超搶戲
國際

英女王白金禧慶典 路易王子扮鬼臉萌樣超搶戲

賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展
文化

賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
端午連假收假日避塞車 國道注意9地雷路段
首頁 / 兩岸

湖南暴雨近28萬人受災 鳳凰古城挨家挨戶搜救

2022/6/4 20:10（6/4 20:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國湖南省全面進入主汛期，截至3日，暴雨已導致湖南全省27.83萬人受災。圖為湖南警察協助因豪雨而受困的民眾。（圖取自中國警察網微博weibo.com）
中國湖南省全面進入主汛期，截至3日，暴雨已導致湖南全省27.83萬人受災。圖為湖南警察協助因豪雨而受困的民眾。（圖取自中國警察網微博weibo.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京4日電）中國湖南省全面進入主汛期，1日至3日，暴雨已使全省27.83萬人受災。著名旅遊景點鳳凰古城內一樓進水，救援人員挨家挨戶搜救。

綜合新華社、央視新聞報導，截至3日，暴雨已導致湖南全省27.83萬人受災，2人死亡、7人失聯，8000餘人被緊急轉移安置，170間房屋倒塌，1.01萬公頃農作物受災。

6月1日以來，湘西、湘北等地出現持續強降雨，導致資江、沅江乾流部分水位監測站超過警戒水位，部分支流水位上漲迅猛，多條中小河流24小時水位漲幅達3至6公尺。

強降雨還導致多地出現土石流、交通中斷、水庫漫壩、房屋倒塌、城市內澇等險情、災情。

6月2日凌晨至3日中午，鳳凰縣最大降雨量達320毫米，沱江河水位上漲，導致鳳凰古城內部分民房進水。在古城內，救援人員沿著被淹民房搜救，挨家挨戶敲門，搜尋被困者。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

湖南省防指部自3日晚間7時起，將防汛應急響應4級提升至3級。預計3日晚間8時至4日晚間8時，長沙西北部、邵陽西部、岳陽、常德南部、張家界南部、益陽、懷化、婁底西部、湘西州南部部分地區將出現暴雨，局地大暴雨。

中新網報導，國家減災委、應急管理部4日針對湖南省益陽、湘西、懷化等地嚴重暴雨洪澇災害，啓動國家4級救災應急響應，派出工作組赴災區實地查看災情，指導和協助地方做好受災群眾生活救助等救災工作。（編輯：楊昇儒）1110604

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族