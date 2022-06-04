湖南暴雨近28萬人受災 鳳凰古城挨家挨戶搜救

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國湖南省全面進入主汛期，截至3日，暴雨已導致湖南全省27.83萬人受災。圖為湖南警察協助因豪雨而受困的民眾。（圖取自中國警察網微博weibo.com）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京4日電）中國湖南省全面進入主汛期，1日至3日，暴雨已使全省27.83萬人受災。著名旅遊景點鳳凰古城內一樓進水，救援人員挨家挨戶搜救。

綜合新華社、央視新聞報導，截至3日，暴雨已導致湖南全省27.83萬人受災，2人死亡、7人失聯，8000餘人被緊急轉移安置，170間房屋倒塌，1.01萬公頃農作物受災。

6月1日以來，湘西、湘北等地出現持續強降雨，導致資江、沅江乾流部分水位監測站超過警戒水位，部分支流水位上漲迅猛，多條中小河流24小時水位漲幅達3至6公尺。

強降雨還導致多地出現土石流、交通中斷、水庫漫壩、房屋倒塌、城市內澇等險情、災情。

6月2日凌晨至3日中午，鳳凰縣最大降雨量達320毫米，沱江河水位上漲，導致鳳凰古城內部分民房進水。在古城內，救援人員沿著被淹民房搜救，挨家挨戶敲門，搜尋被困者。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

湖南省防指部自3日晚間7時起，將防汛應急響應4級提升至3級。預計3日晚間8時至4日晚間8時，長沙西北部、邵陽西部、岳陽、常德南部、張家界南部、益陽、懷化、婁底西部、湘西州南部部分地區將出現暴雨，局地大暴雨。

中新網報導，國家減災委、應急管理部4日針對湖南省益陽、湘西、懷化等地嚴重暴雨洪澇災害，啓動國家4級救災應急響應，派出工作組赴災區實地查看災情，指導和協助地方做好受災群眾生活救助等救災工作。（編輯：楊昇儒）1110604