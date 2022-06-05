中國單日新增染疫數又升 北京豐台延長提級防控

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（中央社台北5日電）中國官方今天通報，新增本土病例88例（含確診與無症狀感染）。北京豐台區因仍出現社會面病例，延長提級防控措施時間；遼寧與內蒙古疫情持續升溫。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，4日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例56例。當中，本土病例33例，以北京病例有16例最多，接續是內蒙古11例，上海則有6例；境外移入則有23例。

當天通報無症狀感染者106例，境外移入51例、本土病例55例。單日新增本土無症狀感染者以遼寧有25例最多，其次是上海16例，內蒙古7例，北京則有3例。

上海昨新增本土染疫22例，當日社會面沒有發現感染者、無新增本土死亡。上海本輪疫情累計死亡588例；據財新網統計，上海的無症狀感染者占90.74%。

北京新增本土染疫19例。當地豐台區昨天深夜發布通告，延長提級防控措施，包含嚴格居家辦公與臨時交通管控，延長解除時間到6月9日上午6時。而北京房山區的封控、管控區全部解除。

遼寧新增本土染疫25例，均為丹東市報告病例，本輪疫情與4月出現的疫情不同源。當地政府昨天表示，丹東本輪疫情呈現多點、散發、鏈短的特點，符合抵邊口岸城市疫情特點，並指出要儘快建構步行10分鐘「採樣圈」，落實人員每週2檢、重點人員時檢等要求。

內蒙古當地也出現疫情，為因應疫情，當地二連浩特市全市進入靜默狀態。

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截至4日24時，中國大陸現有確診病例1405例（其中重症病例65例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬4310例。尚在醫學觀察的密切接觸者13萬4451人；尚在醫學觀察的無症狀感染者6419例（境外移入485例）。

港澳部分，香港特別行政區通報確診病例累計33萬2665例（出院6萬2485例，死亡9382例），澳門特別行政區83例（出院82例）。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110605