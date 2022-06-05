緊鄰北韓 中國遼寧丹東11天累增103例無症狀病例

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（中央社台北5日電）中國遼寧官方今天通報，4日單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土無症狀感染病例25例，均來自丹東市報告。丹東市疫情有升溫跡象，11天連續增加染疫病例，累計103例無症狀病例。

遼寧丹東衛健委5日官方消息指出，4日單日新增本土無症狀感染病例25例。5月24日至6月3日期間，遼寧省新增103例無症狀感染病例，均來自丹東市報告；丹東市日前在5月16日實現社會面全面清零。

據遼寧日報報導，遼寧省疾病預防控制中心感染與傳染性疾病預防控制所副所長王子江表示，這次疫情呈現多點散發態勢，流行特徵與既往一些國內邊境口岸城市疫情相似，感染者分布於40餘個社區（場所），基本上沒有社區外活動軌跡，各小區間暫未發現明確關聯。

王子江強調，由於Omicron病毒株有隱密、快速等特點，在感染來源尚未明確的情況下，極易引發新的疫情，丹東市作為邊境城市，疫情防控可能將會面臨複雜形勢。

據遼寧官方資料，截至6月4日24時，全省累計報告確診病例1675例（含境外移入214例），在院治療2例（均為境外移入）；尚在醫學觀察的無症狀感染者126例，其中本土122例、境外移入4例。

遼寧丹東1日宣布，查獲17起網路編造、散布謠言和不當言論案件，案件發生時間在4月下旬到5月下旬，公安機關都依法予以行政處罰。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110605