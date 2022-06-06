河南信陽蜱蟲病重症增 4死1人治療中

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（中央社台北6日電）河南省信陽市近期接連發生蜱蟲病感染案例，已導致4人死亡、1人治療中。醫生表示，蜱蟲的唾液有神經毒素可導致肌肉麻痹，嚴重時甚至死亡，目前尚無疫苗和特效藥物。

根據人民日報旗下「健康時報」今天報導，6月3日，家住信陽市商城縣汪橋鎮的一位7旬長者因感染「發熱伴血小板減少綜合症」（俗稱蜱蟲病）去世，生前曾出席另一位同樣感染蜱蟲病的親家葬禮並借宿一晚。

截至目前，信陽市疑似因接觸蜱蟲病感染者遺體而造成的感染事件已導致致4人死亡，另1人治療中。

據河南省疾控中心公開訊息，「發熱伴血小板減少綜合症」是由「布尼亞病毒」引起的新型傳染病，蜱蟲為其傳播媒介。

患者大多數有噁心、嘔吐及食慾不振等消化道症狀和無力等症狀，少數重症患者可能因多重器官衰竭而死亡，死亡率在10%至30%之間。

此外，除被蜱蟲叮咬外，接觸患者的血液和體液也可能被感染。醫護人員和患者家屬在診治或照護病人時，暴露的皮膚、黏膜若直接接觸病人的血液和體液，會導致感染。

北京宣武中醫醫院急診科醫生姜楠表示，蜱蟲的唾液含有神經毒素，可能導致肌肉麻痹和癱瘓，嚴重的情況下會導致死亡。目前尚無疫苗和特效藥，只能對症處理。（編輯：唐佩君/邱國強）1110606