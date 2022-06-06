監管風暴露曙光 中國科技部：該激勵的時候激勵

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（中央社台北6日電）螞蟻集團IPO被喊停後，中國祭出多項監管措施，重挫科技巨頭。監管重拳近來似有緩和跡象，中國科技部長王志剛說，政府的管理有激勵和約束，該激勵的時候激勵，該約束的時候約束。

中共中央宣傳部6日舉行「實施創新驅動發展戰略建設科技強國」新聞發布會，王志剛於會上作上述表示。

據澎湃新聞6日報導，有媒體在會上提問，國務院最近宣布提振經濟措施，突出對科技行業的激勵，這一系列激勵是否意味去年對科技行業監管限制有所放鬆。

王志剛回應，政府的管理有激勵和約束兩個方面，沒有單方面的激勵也沒有單方面的約束，該激勵的時候激勵，該約束的時候約束。

「我國更多地是把激勵放在更重要的位置」，王志剛強調，相信企業家、企業能夠在規範發展企業的同時，對整個經濟社會、民生等作出更多積極正向貢獻，這是最主要標準。在這個標準下，剩下的就是因時因勢調整，不同的時間、物件、場合、領域有不同調節方式，從而作出正確的選擇。

螞蟻集團IPO（首次公開發行）在2020年11月被喊卡後，中國官方2021年起加大市場監管力度，頻頻出手打擊科技巨頭、網路巨擘，重挫這些企業市值。

監管緩和訊息近來接連被釋放。

中國經濟學者李稻葵6月3日以視訊方式出席「大華私人銀行2H 2022投資論壇」時表示，目前網路科技企業對中國的政治影響已經化為零，高層擔憂也被打消，「中國政府對互聯網公司的監管風暴已基本結束」。

官媒中新社旗下官網中新網5月19日刊文表示，經歷嚴寒的平台經濟似乎嗅到了春天的氣息，直指利多消息一個接一個，在政策引導下，平台經濟的不確定性降低，將為「穩就業」出一份力。

香港南華早報4月29日報導透露，中國監管當局在5月勞動節假期後與科技巨擘舉行研討會，市場認為這是當局停止監管的訊息。（編輯：李雅雯/陳沛冰）1110606