中國清零手段創造核酸檢測產業巨獸 官方要查

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（中央社台北7日電）中國採取清零總方針應對COVID-19疫情，養大核酸檢測產業鏈，也意外養成撈取非法利益巨獸。中國官方發布通知，將追查過去兩年半醫保基金使用情形，對象為定點醫療機構、縣區級醫保經辦機構。

國家醫療保障局、財政部、國家衛生健康委員會、國家中醫藥管理局等四部委發布「關於開展2022年度醫療保障基金飛行檢查工作的通知醫保函〔2022〕24號」，將追查過去兩年半醫保基金使用情形。

時間財經7日報導，除了例行項目檢查外，官方另將檢查重點放在核酸檢測和抗原檢測費用違規收取情形。檢查時間追溯到2020年1月1日以來，也就是倒查兩年半，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生初期。除了定點醫療機構、縣區級醫保經辦機構外，視情況延伸檢查相關機構和醫保參保人。

醫藥戰略營銷專家史立臣說，醫保基金過往檢查多放在是否合理使用和騙保等狀況，這次加入核酸檢測和抗原檢測費用違規狀況查核，原因是有些區域用醫保基金支付這些費用，這是不被允許的。核酸檢測亂象也在被查範圍內，有些地方核酸檢測已經形成利益集團。

報導指出，核酸檢測市場2020年起迅速擴大；在官方宣布常態化核酸檢測後，市場規模再加大。根據天眼查數據，2021年新增醫學檢驗相關機構437家；在快速增長背後卻也衍生種種亂象，例如，檢測機構浮報檢測數量、人為稀釋樣本影響檢測結果等。

界面新聞7日報導，核酸檢測帶來不少重點問題，部分第三方檢測機構核酸檢測能力有限，超過負荷能力卻仍攬下業務，違規對多管樣本進行混管檢測。

一名檢測行業資深從業人士說，先前第三方檢測機構採單管檢測與多管檢測兩種模式都有利潤。由於核酸檢測費用不斷被控制、被要求下降，現在採用單管檢測模式利潤微薄，大多數檢測機構會選擇「10人混一管」、「20人混一管」等混採檢測模式以降低成本、提高獲利率。

他說，部分企業檢測能力明明有限，卻超出自身能力地攬下業務，這需要政府部門加強監管。

報導提到，在多個第三方檢測機構被查後，國家衛健委2日發布「關於進一步加強新冠病毒核酸檢測全鏈條監管的通知」，要求落實核酸檢測機構退出機制。

這份通知提到，各地要落實核酸檢測機構准入、退出機制，設立「紅綠燈」。符合條件的舉辦主體實行「綠燈」優先審批，也要落實「黃燈」整改、「紅燈」退出機制。

報導評論，這意味推進常態化核酸檢測對檢測機構的監管也將進入常態化。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110607