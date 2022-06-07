中國大學就業率作假 學生被迫假簽約假就業

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（中央社台北7日電）中國今年大專院校畢業生首破千萬，卻要面對疫情後最差的就業環境。有高校為拉高畢業生就業率，威脅學生提交就業協議才發畢業證，學生被迫假簽約、假就業，更有學校為學生開設掛名職位。

中國今年大專院校畢業生首破千萬達1076萬人，部分高校為推高畢業生就業率，將畢業證、答辯、評優等與就業協議掛鉤。

財新網今天報導，今年3月初有河南某專科院校金融專業的學生表示，校方明言要提交就業協議才獲發畢業證，「靈活就業」也符合條件。

另有學生表示，校方明確要求暫未簽約或未落實繼續升學的學生，不得參加畢業論文答辯，並會減少低就業率班級的優秀畢業生名額。

另一名上海某高校電腦學院的學生則表示，他所屬學院輔導員曾在答辯前一天電話催促他簽訂就業協議，否則要跳過一辯，直接參加二辯、三辯，增加延畢風險。

報導指出，高校的強硬措施令學生被迫假簽約、假就業，這在校園裡早已不是秘密，很多已簽約的學生只是在親朋企業裡掛名，並非真正受聘。

財新網記者又發現，在中國網路購物平台淘寶，有賣家表示，只需人民幣100元便可完成網路簽約流程並收到回執蓋章掃描件；只需付200元，賣家還承諾會應對教育部門的核查回訪電話。多名畢業生也證實，有少數同學迫不得已購買代簽服務。

高校也為協助學生「就業」而各出奇謀，包括為學生提供掛名的校內科研助理工作，學生只需簽就業協議，實際不會上班。

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報導指出，高校面臨就業考核壓力，教育部早在2004年把就業率作為衡量高校辦學水準的重要指標之一；2011年還明確規定，對就業率連續2年低於60%的專業，調減招生計畫直至停招。

人民網6日報導，中國教育部近日召開高校畢業生就業工作調度會，重申各地高校要嚴格落實「四不准」要求。包括不准以任何方式強迫、誘導畢業生簽訂就業協議和勞動合同；不准將畢業證書、學位證書發放與畢業生簽約掛鉤；不准以戶口和檔案托管為由，勸說畢業生簽訂虛假就業協議；不准將畢業生頂崗實習、見習證明材料作為就業證明材料。（編輯：陳沛冰）1110607