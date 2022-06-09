國台辦回應朱立倫親美言論：家裡事不需假手外人

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（中央社記者張淑伶北京9日電）針對中國國民黨主席朱立倫訪美時闡述的親美、與中共競爭等言論，大陸國台辦今天回應兩岸的事是「家裡事、不需假手外人」，並強調「『九二共識』不容任意扭曲」。

朱立倫訪美期間表示，國民黨是親美政黨，「持續對抗共產主義，與中共做價值與制度的競爭」，並稱「九二共識」就像美國的一中政策，是「沒有共識的共識」，是「創造性模糊」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室9日以發言人馬曉光「答記者問」的方式，對朱立倫的表述作出回應。

他聲稱，「台灣是中國的一部分，兩岸的事是兩岸同胞的『家裡事』，應該由家裡人商量著辦，不需假手外人。」

馬曉光並為中共的執政成績辯護，稱中國共產黨建黨經過100年，取得了「彪炳史冊、舉世公認」的巨大成就，「中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍」，正向著全面建成社會主義現代化強國的第2個百年奮鬥目標邁進。「人民和歷史已經作出正確的評判。」

他說，「九二共識」是1992年中國大陸海協會與台灣海基會經由香港會談及其後函電往來，達成各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，「雙方函電往來中都清晰表明了堅持一個中國原則、追求國家統一的立場和態度，白紙黑字清清楚楚」。

他重申，在「九二共識」的基礎上，兩岸雙方開啓了協商談判，中國共產黨和中國國民黨也開展了交流合作，「『九二共識』不容任意扭曲。」

馬曉光說，當前台海形勢複雜嚴峻，兩岸關係日趨緊張。希望台灣任何致力於發展兩岸關係、維護台海和平穩定的政黨、團體和人士，在「涉及民族大義、大是大非等重大問題上，要保持頭腦清醒，把握正確方向，放遠眼光，站在歷史正確一邊，而不是相反」。

朱立倫2日啟程訪美，行程包括舊金山、華府、紐約與洛杉磯，重頭戲是為國民黨駐美代表處揭牌。

他8日在華府受訪時重申，打從國父孫中山創黨以來一直到今日，國民黨都是親美、挺民主、挺和平、挺安全與挺繁榮的政黨，從來都不是外界錯誤標籤的親中。他強調國民黨一定守護中華民國，守護民主自由，並批評共機擾台。（編輯：呂佳蓉）1110609