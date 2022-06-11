港人團體：港澳條例需檢討 但應循序漸進

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台灣香港協會理事長桑普11日在「巨變中的香港：抗爭、移民與全球聯網絡」研討會中表示，香港政治環境變化，「香港澳門關係條例」總有一天須廢除，但應仔細研究並循序漸進，而不能以民粹方式急就章。中央社記者沈朋達攝 111年6月11日

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（中央社記者沈朋達台北11日電）針對有輿論主張暫停適用港澳條例，台灣香港協會理事長桑普今天表示贊同，但認為應仔細研究並循序漸進，不能以民粹方式急就章。

國立台灣大學社會系11日舉辦「巨變中的香港：抗爭、移民與全球聯網絡」研討會，多名香港議題民團代表出席圓桌會議，桑普在會中做上述表示。

香港近年政治環境丕變，4月有民眾在國發會公共政策網路參與平台提案廢除「香港澳門關係條例」，達5000人附議門檻，主管機關陸委會2個月內須回應。台灣基進日前也主張分階段停止適用港澳條例。

桑普在會中表示，他也認為港澳條例總有一天須廢除，但細看條例中，有些條文是保障台灣，應仔細研討，「有可預期的樓梯」，而不能民粹地「大幹快上」。

近期因立委有疑慮，政府暫緩公告放寬港人專業人才定居的政策。台灣民間支援香港協會理事黃春生牧師在會中分享這個政策的由來。

他提到，由於政府發現有9成透過投資移民來台的港澳人士，取得身分證後會撤減資，因此對這項政策有疑慮。當時他們便倡議另闢管道，讓有意移民來台的港人不會誤墮「假投資，真移民」，才有了放寬專才定居的政策，沒想到引起立委反彈，現在仍須溝通。

桑普也肯定台灣這段時間來，在援港上低調務實地提供不少幫助。他說，目前投資移民的政策相對寬鬆，而「假投資，真移民」的確存在，提醒港人不能只交給移民顧問公司處理，必須親力親為。而政府若對撤減資有疑慮，應可明文規定。

對於台灣的移民政策，桑普提出3項建議：投資和專才移民政策要具體清晰；審查時間應可預測；否准理由須合理，不能僅因在中國大陸出生或曾在香港公部門工作，即不獲批准。

香港邊城青年秘書長馮詔天則認為，對流亡港人的庇護機制，應該有更明確的法制化。

中央研究院社會所研究員吳介民也呼籲政府，應以香港移民潮為機會，推動新的全面性移民政策。

桑普並提醒港人，移居台灣忌諱變成港人自己「圍爐」，應學習台灣文化融入在地社會。（編輯：楊昇儒）1110611

國立台灣大學社會系11日舉辦「巨變中的香港：抗爭、移民與全球聯網絡」研討會，台灣香港協會理事長桑普（中）、台灣民間支援香港協會理事黃春生（左2）和香港邊城青年秘書長馮詔天（右2）等民團代表參加圓桌會議。中央社記者沈朋達攝 111年6月11日