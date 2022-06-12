唐山打人事件全民憤慨 官方仍稱中國最有安全感

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（中央社記者張淑伶北京12日電）中國河北唐山市日前發生女子反抗騷擾後遭圍毆的傷害事件，引發極大關注。中共中紀委評論，惡劣事件激起全國人民的憤慨，但仍強調「中國是世界上最有安全感的國家之一」。

唐山警方11日下午發布，這起10日凌晨發生在燒烤店的涉嫌尋釁滋事、暴力毆打他人案件，最後一名涉案人員已抓獲。該案9名涉案人員已全部歸案，案件正在進一步偵辦中。通報稱受傷女子傷情穩定。

據觀察，民眾對這起事件的相關討論，主要集中在：性別暴力、警方動作慢、唐山黑社會團伙猖狂、旁觀民眾是否不夠「見義勇為」，也有人將此擴大到國家體制問題，指中國人在系統性暴力下，個人權益向來不彰。

至12日上午，社群平台微博熱搜榜上，排名前10的關鍵字中，有4則都以「唐山」開頭。

中共中央紀委國家監委網站官方微信公眾號11日晚刊發對此事評論，指「守護平安環境，必須零容忍不鬆勁」。

評論說，光天化日、眾目睽睽之下，駭人的暴力公然挑戰法律的底線，破壞了人民群眾的安全感。對這種危害公共安全的暴力行為，必須零容忍，「從嚴從快」依法懲處。

評論說，治政之要在於安民，這幾年，官方下大力氣開展「掃黑除惡專項鬥爭」，加強社會治安綜合治理，「中國已經成為世界上最有安全感的國家之一」。而守護好這份安全感，還需常抓不懈、久久為功。

評論並指出現一次惡劣事件、典型案件，有關部門在及時徹查的同時，還應「舉一反三」，想想怎麼進一步築牢安全屏障，讓民眾對社會治安更滿意、居家更安心、出行更放心。

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根據「唐山+」App（應用程式）消息，唐山市長田國良11日晚間主持疫情防控工作會議暨重點工作調度會議時也表示，針對燒烤店惡意傷人事件，要從嚴從快依法嚴懲，深入開展掃黑除惡「回頭看」專項行動，保持依法嚴厲打擊高壓態勢，持續深化社會治安綜合治理，還傷者公道、還市民安寧、還社會穩定。

在官方表態的同時，社群平台也清理這起事件的相關言論。微博管理員帳號11日通報，站方發現有部分帳號為博流量、帶節奏，藉機惡意發佈宣揚仇恨、挑唆性別對立、煽動地域矛盾等極端言論，對265個發布極端言論的帳號禁言，處罰力度從禁言15天到永久禁言不等。（編輯：呂佳蓉）1110612