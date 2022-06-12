四川拚觀光建議周休2天半 民眾批評不現實

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（中央社台北12日電）四川省為刺激旅遊消費市場，建議試辦單位週末休假增至2天半，但調查結果顯示民間並不買帳，認為這項政策最終受益者只是工作穩定的少數單位，噓聲四起，認為太不現實。

中國新聞週刊6月10日報導，四川省統計局為了刺激旅遊消費市場，在一份商貿經濟分析報告中建議，試辦事業單位週末2天半彈性作息，即週末多放半天假，引導幹部員工帶頭旅遊消費。

報導指出，四川省統計局鼓勵推行這項「2.5天彈性休息制」，隨即登上熱搜。但事實上，「2.5天彈性休息制」並非新聞，為提振文旅產業，近年來江西、甘肅、福建、浙江、廣東、江蘇等10多個省分都曾提及或提倡過相關建議。

最早在2015年8月，中國國務院辦公廳就曾在「關於進一步促進旅遊投資和消費的若干意見」中明確提出要優化休假安排，鼓勵彈性作息，有條件的地方和單位可根據實際情況，依法優化調整夏季作息安排，為員工週五下午與週末結合外出休閒度假，創造有利條件。

在中央為提倡「2.5天彈性休息制」提供政策依據後，多個省份也公布了意見，但大多很快沒了下文。直到2019年Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，多地再次重啟或提及這項措施。

但根據新浪微博一項超過1萬7000人參與的調查結果顯示，目前仍有54%者無法保證每周雙休、22%者只有單休、8%者處於大小週休、4%的人每月休一天、18%的人全年無休。

因此不少人認為，這項政策目前的最終受益者可能只是工作穩定的少數單位，難以廣泛普及。

任職四川某加工廠的一位員工說，所屬企業正處於發展階段，這2年加班是常態，中小企業連假日都不敢保證，指2.5天彈性休息制的想法「不現實」。

東北大學公共政策研究院院長杜寶貴受訪時表示，「2.5天彈性休息制」政策初衷在於促進消費再進而帶動供給的良性循環。但現今民眾收入仍處於較低水準，再加上疫情因素，壓抑了民眾消費能力及意願。

杜寶貴說，目前餐飲服務及商業零售業更需將疫情影響降低到最低限度，也就是急需「加班加點」而非增加休息日，以目前的國內外大環境，不太適合全面推廣「2.5天彈性休息制」。

報導指，推進消費市場復甦，不能單純寄希望於「2.5天彈性休息制」，需要政策多管齊下，合作推動經濟回到正常軌道。（編輯：唐佩君/邱國強）1110612