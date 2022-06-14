中國多地首間房貸利率降至10年低點 市場仍悲觀

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（中央社台北14日電）中國多地調降第一間住房貸款利率達4.25%，這是近10來利率低點，可見官方搶救房市穩經濟意圖。機構分析，短期成效恐有限，在COVID-19疫情衝擊下，市場觀望情緒仍濃厚。

據澎湃新聞14日報導，繼5月20日5年期以上貸款市場報價利率（LPR）下調15個基點後，多地房貸利率下調。

據不完全統計，截至目前為止，包括廣東惠州、河北唐山、江蘇南通、江西九江、江西宜春、江蘇蘇州、天津、河南鄭州、山東青島、山東濟南、青海西寧、安徽蚌埠、新疆、內蒙古呼和浩特等地第一間房貸利率降至4.25%。

諸葛找房數據研究中心高級分析師陳霄指出，人民銀行、銀行保險監督管理委員會在5月15日發布差別化住房信貸政策，提出第一間房貸利率下限下調20個基點，各地可因城施策；5月20日5年期LPR下調15個基點至4.45%，這些政策疊加意味各地最低利率可達4.25%。

陳霄認為，房貸利率下調可以減輕購房者還款壓力，短期內政策效應可能尚不顯著，但從長期來看，預計後續市場修復進程將會加速，下半年市場有望加速回升。

58安居客房產研究院分院院長張波說，第一間住房貸款利率降至4.25%，這是近10年來利率低點，可以看出中央從金融層面拉動居民購房信心的力度明顯增強。

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振興房市措施持續推出，但市場對於未來仍是觀望氣氛濃厚。據第一財經5日報導，中國經濟下行壓力大，地緣性衝突、疫情封城，都加大民眾對於未來的不確定感，預防性儲蓄取代購房意願，房地產業銷售、現金流恐出問題，將再挫消費信心、陷入惡性循環。

粵開證券首席經濟學家羅志恆表示，由於未來充滿不確定性，民眾不願意貸款買房，轉向預防性儲蓄。民眾緊縮消費，保守以對貸款買房，恐將對房企銷售和房企現金流造成衝擊，這又進而導致民眾對整個房地產業信心再下降。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110614