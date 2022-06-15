政府帶頭保就業 中國多地加開公務員任用名額

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（中央社記者吳柏緯上海15日電）為穩定經濟，解決包含大學畢業生在內的就業問題，中國官方近來不遺餘力發布各種措施。除了以政策鼓勵民間企業聘用外，政府也帶頭保就業，多地重起公務員考試並增加任用名額。

中國近期經濟面臨趨緩的壓力，保就業、穩經濟成為官方的施政重點，中國國務院常務會議近期多次指示要以政策保障就業情形，強調「穩就業是經濟運行保持在合理區間的關鍵」。

中國國務院官網5月中發布「關於進一步做好高校畢業生等青年就業創業工作的通知」，除了針對自行創業的畢業生提供補貼，為畢業生提供就業的中小微企業也將獲得補貼、減稅、減費等優惠。

除了以政策引導民間企業外，官方也帶頭保就業，創造工作機會。

據中新社報導，中國多省近期陸續重啟因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而暫緩的2022年度公務員招考筆試，此外，不少地區更發布政策，新增「政策性職缺」，擴大公務員員額、事業單位增加任用高校畢業生（包含大學在內的高等教育學校）的規模。

報導指出，全中國有20多個省原定在今年3月下旬舉行公務員考試，但由於遇上疫情多點爆發而相繼延後，直到近日疫情趨緩，才陸續宣布將在7月上旬舉行考試。據統計，目前至少已有安徽、河南、甘肅、浙江、福建、河北、貴州等省確認考試日期在7月9日至10日。

在保就業的政策指導下，不少地方政府也發布新政策，將擴大公務員任用員額、開發政策性職缺。

報導提到，甘肅省教育廳已公布在今年內增加各類政策職缺逾3.7萬個，預計在8月底前完成招聘；江西省人社廳則公布將開發各類政策性職缺，至少4萬個，同時落實「應屆高校畢業生職缺不得低於40%」的要求。

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針對提高公務員員額的計畫，吉林省宣布提高今年公務員、事業單位招聘人數至2.2萬人，比去年增加10%；河南省表示，新招募公務員將不少於7500人，事業單位招聘不少於4萬人，國有企業招聘1萬人左右。

報導引述中共中央黨校教授竹立家看法，今年中國高校畢業生首次突破千萬，各地增加政策性職缺，對就業市場，特別是大學生就業來說是一種穩定性的政策保障。（編輯：曹宇帆）1110615