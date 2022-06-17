美國大使指清零影響投資 中國外交部提數據反駁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海17日電）美國駐中大使勃恩斯指中國清零政策可能持續到2023年初，在鬆綁防疫限制前，美國企業投資意願受到影響。對此，中國外交部今天反駁稱，今年前5月美國對中投資年增27.1%。

勃恩斯（Nicholas Burns）赴中上任近3個半月，16日以視訊方式出席華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）活動，會中談及美中關係、台海情勢等議題。

路透社報導，由於近期北京再次出現COVID-19本土疫情，引發外界對這個世界第2大經濟體前景的擔憂。近日中國商業中心上海才解除長期封鎖。

報導指出，勃恩斯推測中國的清零政策持續到2023年年初，在看到這一切結束前，美國企業對未來在中國進行投資會猶豫不決。

對於勃恩斯稱「清零政策影響美國企業投資意願」，中國外交部17日表示，良好的疫情防控是經濟社會發展的基礎，也是最有利的營商環境。

根據澎湃新聞、環球時報報導，中國外交部發言人汪文斌在今天的例行記者會引述中國國家統計局近期公佈的數據稱，5月份中國經濟逐步克服疫情的不利影響，國民經濟呈現恢復向好的趨勢。

他說，今年前5個月中國外貿進出口年增8.3%，吸收外資年增17.3%。韓國、美國、德國對中國的投資分別成長52.8%，27.1%、21.4%，「這些實實在在的數字反映了外商對華投資的真實意願，也體現了他們對中國經濟社會發展的充分信任。」

汪文斌稱，現有防控措施能夠實現「動態清零」目標。中國的防控政策適合中國國情，經得起歷史檢驗。正是得益於科學精准有效的疫情防控政策，中國不僅最大限度減少了疫情對經濟社會發展的影響，而且也實現了經濟的穩定發展。

他並稱，「中國有充分信心實現疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的既定目標」。

上海美國商會15日發布調查報告顯示，上海市漫長的防疫封控措施，迫使當地1/4美國企業削減投資計畫，且幾乎所有美企都下修營收預測。（編輯：楊昇儒）1110617