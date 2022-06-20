上海石化廠火災後復工 廠區：周邊環境監測正常

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（中央社台北20日電）中國石油化工子公司上海石化18日凌晨4時發生火災，造成1人死亡、1人輕傷。上海石化聲稱，火災發生後，揮發性有機物監測正常，目前未發現對周邊水體環境造成影響。

上海石化19日晚間公告，公司化工部1號乙二醇裝置區域於18日凌晨4時左右發生火災。本次事故造成1人死亡、1人輕傷。火災發生後，公司對廠界及外部區域持續進行環境監測，揮發性有機物監測正常，目前未發現對周邊水體環境造成影響。

據中國證券報20日報導，記者實地訪查，發現廠區已有員工進出值班。一名員工說，「我們屬於連續性生產運營企業，不可能說停就停，在效率方面也不允許」。種種跡象顯示，廠區已經復工。

一名廠區附近商戶說，自家店門玻璃門都被震碎了，去年這個廠區也發生過火災，印象中比這次的要小一點，這次的火災爆炸聲比上次來得大。

報導指出，上海石化是中國大型煉油化工一體化綜合性石油化工企業之一，這次發生火災事故，相關業別皆擔心其對產業鏈造成衝擊或帶來全行業大整頓。

浙江一家石化企業指出，從目前來看，上海石化的乙二醇裝置發生安全事故，基本上沒有對於行業的供應造成影響，情緒擔憂成分比較多，部分企業也正好可以藉此契機去庫存。

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江蘇一家石化企業表示，近期多地相繼出現化工產業鏈安全事故，對於市場來說，最關心的是否會引來一輪全行業的自查整改和停產整頓。一旦監管部門出手，不僅會造成石化產品市場價格波動，一些新增的危化項目審批有可能會延後。

上海官方已於19日下午發布「關於全力開展危險化學品安全生產風險隱患排查整治工作的通知」。除了上海，北京、江蘇等地也於19日發布通知，展開危化產品安全生產大檢查。（編輯：李雅雯/邱國強）1110620