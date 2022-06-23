核酸檢測頻繁 中國多地高溫釀大白中暑

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（中央社台北23日電）中國多地連日高溫，在「動態清零」的頻繁核酸檢測下，開始出現身著檢測衣的「大白」中暑現象。

「大白」是中國民間社會對身著全套白色防護衣的防疫人員的暱稱，隨著中國大陸連日來高溫頻發，多地出現大白中暑的消息。以上海為例，近期一張「核酸採樣員中暑，暫停採樣」的照片流傳，引發民眾呼籲關注大白工作的環境。

根據上觀新聞報導，現場工作人員指出，前幾天特別熱，工作人員穿大白1個多小時，衣服、褲子全部濕透。另有工作人員稱，最近比較熱，「太陽斜射過來曬得臉上發疼」。

對於這一種情況，報導指出，不少核酸採樣點正在努力做降溫措施，包含加裝空調、讓檢測人員輪流休息，或是增設噴霧風扇、延後採樣時間。

像是上海的虹橋街道，考慮將採樣點位下午的開放時間延後1個小時，改到下午4點至晚上9點，避免最熱的時段。

北京大興區亦庄醫院還專門設計制定了一款冰袋背心，根據介紹，這款新型的防疫冰袋背心用的是隔離防護的材質，前襟處做了8個袖珍口袋，可以放採樣管、拭子、消毒水、手機等物品，此外上面的口袋可以放置冰袋，能保持2到3小時降溫的效果。

根據中國網路社交平台微博消息，以往就有出現大白在大熱天中暑送醫的事件，尤其近日中國北方高溫，討論度大增。

有網友提及，「天津39℃的高溫，全市大篩，看到有群發大白中暑120拉走了」，也有民眾提及心疼大白穿防護衣汗流浹背、滿臉通紅的處境。也有些防護人員在網上抱怨，希望能有降溫措施。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110623