解封近1個月 官方正式宣布打贏大上海保衛戰

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（中央社記者吳柏緯上海25日電）經過2個月封城，上海於1日正式解封，雖然仍有零星病例，民眾生活已逐步回到正軌。上海市委書記李強今天宣布，已實現和鞏固社會面動態清零的成果，「打贏了大上海保衛戰」。

上海本土COVID-19疫情自3月爆發，上海從3月底開始封城。中共中央政治局常務委員會則在5月初的會議中強調，中國的防控政策是經得起歷史檢驗的，防控措施是科學有效的。「我們打贏了武漢保衛戰，也一定能夠打贏大上海保衛戰」。

隨後，「打贏大上海保衛戰」則見諸於上海市官方大大小小的會議之中，成為上海防疫政策的主旋律之一。

中國共產黨上海市第12次代表大會今天上午登場，據上觀新聞報導，上海市委書記李強代表第11屆委員會進行報告時表示，藉由各方團結一心、眾志成城，付出艱苦卓絕的努力，在十分危急的關頭遏制住疫情指數級上升的勢頭，在攻堅清零的階段打破了疫情膠著反覆的態勢，「實現和鞏固了社會面動態清零的成果，打贏了大上海保衛戰。」

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這是上海市官方首度宣布打贏了大上海保衛戰。今年5月底，上海解封前夕，當時李強稱「大上海保衛戰」取得「重大階段性成果」。

李強表示，歷史會記住為這座城市堅守和付出的所有人，兩年多來抗疫鬥爭的實踐特別是大上海保衛戰，「使我們更加深刻地認識到，黨中央關於疫情防控的決策部署是完全正確的，中國特色社會主義具有無可比擬的制度優勢。」（編輯：周慧盈）1110625