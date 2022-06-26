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北京防汛上海高溫預警 鄭州地鐵闢謠正常營運

2022/6/26 14:14
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（中央社記者張淑伶北京26日電）中國多地面臨極端天氣。北京市今天啟動防汛藍色預警響應；上海則是發布高溫黃色預警信號。去年發生地鐵淹水及死亡事件的鄭州，今天闢謠指出，地鐵未因雨停運。

北京日報報導，北京市防汛辦發布，今天下午4時啟動全市防汛藍色預警響應，呼籲民眾調整出行，避開積水路段，遠離河道和危險山區。

成都氣象台早上6時即發布暴雨藍色預警，將會有暴雨、雷電和大風，個別地方累計雨量可到100毫米以上。

根據上海官方帳號「上海發布」，今天中午12時發布高溫黃色預警信號，因受西太平洋副熱帶高壓影響，預計中心城區、嘉定、閔行、青浦、松江、浦東和寶山等地最高氣溫將超過攝氏35度。

鄭州地鐵事故將在7月20日滿一週年，多則訊息在網路上流傳稱「因受降雨影響，鄭州地鐵5號線將於6月26日臨時停運，27號首班車起恢復運營」。鄭州地鐵今天透過官方微博聲明這是謠言，將保留對謠言製造者、傳播者追究法律責任的權利。

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發生於2021年7月20日的河南鄭州暴雨，在中國國務院調查報告中被認定是「特別重大自然災害」，但因為發生地鐵、隧道等本不該發生的傷亡事件，當地有380人死亡失蹤，鄭州市委書記徐立毅被免職。

此事件也對各地應對極端天氣敲響警鐘。淄博日報報導，山東省淄博市24日印發「關於加強極端天氣防範應對工作若干措施」，就結合鄭州事故的情況編製預案，提出極端天氣防範應對27條舉措，這是山東省首次公布極端天氣防範應對的綜合性文件。（編輯：李雅雯）1110626

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