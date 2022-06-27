中國5月工業企業利潤年減6.5% 降幅縮小壓力仍大

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（中央社記者張淑伶北京27日電）中國官方今天發布企業利潤數據。今年1至5月，全國規模以上工業企業利潤年增1.0%。5月份，全國規模以上工業企業利潤年減6.5%，降幅較4月縮小2.0個百分點。

中國國家統計局公布，1至5月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣3兆4410.0億元（約新台幣15兆1401億元），年增1.0%。

1至5月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額1兆1583.7億元，年增9.8%；股份制企業實現利潤總額2兆5802.5億元，成長7.8%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額7845.3億元，下降16.1%；私營企業實現利潤總額1兆70.9億元，下降2.2%。

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國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀，5月份工業企業利潤降幅縮小；長三角、東北地區工業企業利潤降幅明顯縮小；煤炭、石油等能源行業利潤仍保持成倍增長；基本消費品行業盈利繼續恢復。

她說，總體看，工業企業效益雖出現一些積極變化，但也要看到，5月份工業企業利潤與去年同期相比仍繼續下降，企業成本上升壓力依然較大，生產經營仍面臨諸多困難，工業企業效益恢復的基礎尚不牢固。當前國際形勢更趨複雜嚴峻，工業企業效益恢復仍存在較多不確定性。（編輯：曹宇帆）1110627