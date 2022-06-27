中國金融反腐 3銀保監官員被查處

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（中央社台北27日電）中國官方整肅金融系統，一天之內公布前上海銀保監局黨委書記、局長韓沂3名金融官員罪狀，並痛斥韓沂將公權力異化為利益交換的籌碼，是「腐敗問題與金融風險相互交織的典型」。

據中共中央紀律檢查委員會、國家監察委員會官網昨天的消息，另兩名官員分別是前中國銀保監會法規部一級巡視員蔡江婷和前江西銀保監局二級巡視員章蒔安。

中國政府去年9月首次對金融領域開展巡視，中國銀保監會是巡視單位之一；同年12月，韓沂落馬，他早年任職中國人民銀行系統18年，並歷任湖北銀監局局長、浙江銀監局局長及上海銀保監局局長。

官方昨天宣布開除韓沂黨籍和公職，移交司法，並公布罪狀，包括：棄守監管職責，與他人串供並轉移隱匿贓款贓物；違規收受禮品、禮金和購物卡；與他人長期保持不正當性關係；對配偶失管失教、放任縱容；非法收受他人財物，數額特別巨大。

與韓沂同日被處理的還有兩名銀保監系統官員，其中蔡江婷早年在中國人民銀行工作，曾任監管二處處長，後來轉入中國銀監會，擔任中國銀保監會法規部一級巡視員。

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據指出，蔡江婷靠監管吃監管，嚴重擾亂金融市場秩序，違規購買金融機構股份獲利；夥同配偶以高價向金融機構出售股份方式非法收受財物，數額特別巨大。

至於曾任江蘇銀保監局副局長的章蒔安據指長期違規收受禮品禮金和金融「土特產」，生活奢靡，接受宴請必喝茅台酒，以「茅台酒品鑒專家」自居，違規收受茅台酒數以百計；行政處罰應罰未罰，嚴重損害監管權威；配偶對其貪腐行為推波助瀾，甚至直接上陣。（編輯：周慧盈/唐佩君）1110627