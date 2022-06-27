林瑞陽張庭上海公司又被控涉案 420萬資產遭凍結

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（中央社台北27日電）中國財經媒體報導，林瑞陽、張庭夫婦旗下的電商上海達爾威貿易有限公司，因與當地一家建築設計公司發生合約糾紛遭法院查封，價值約人民幣94.96萬元（新台幣420萬元）的資產遭到凍結。

今年4月間，達爾威由於被中國方面指涉違法傳銷，公司位在上海市浦東新區96間房產被查封，市值高達人民幣17億元（約新台幣77.9億元），受到矚目，今天則再度傳出其財產因案遭到查封。

一財網報導，資料顯示，法院查封的理由是，達爾威公司與得盛（上海）建築設計諮詢有限公司發生相關建設工程設計合約糾紛。先前，得盛指控達爾威積欠旗下TST項目（即「TST庭秘密」品牌）的工程設計費，因而提告。

林瑞陽、張庭旗下的達爾威公司自從被指涉違法傳銷後，相關負面訊息不斷被爆出。根據這項報導，達爾威曾因涉及商業詆譭糾紛而被控告，一審原本判決達爾威勝訴，但二審卻出現大逆轉，達爾威敗訴，且須賠償對方15萬元。

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達爾威最受矚目的傳銷案，源自湖北省保康縣市場監督管理局認定，旗下「TST庭秘密」品牌遭民眾舉報涉及違法傳銷，在2021年6月5日被立案調查，並查出其自2018年起發展傳銷會員，被沒收及罰款近2098萬元。前述被查封的96間房產，正值其傳銷期間購置，因此被查封。

報導指出，有接近TST品牌人士透露，雖然達爾威風波不斷，但是TST依然有一批「非常忠實的銷售人員」，繼續在網上「如火如荼地開展各類營銷」。（編輯：邱國強/周慧盈）1110627