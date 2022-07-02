疫情趨緩國際會議多 中國高層官員可能恢復外訪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈朋達台北2日電）中國國家主席習近平近日赴香港，是兩年半來首次出境。王岐山、楊潔篪等高層官員近期也都出訪。分析認為，重要國際會議在疫情趨緩下復辦，中國高層官員可能恢復外訪。

中國官媒新華社報導，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪6月29至7月4日陸續出訪巴基斯坦、阿拉伯聯合大公國、辛巴威和莫三比克等4國。楊潔篪在會見巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）時，稱巴國是中國的「鐵桿」朋友，雙方要共建中巴經濟走廊。

星島日報報導，受COVID-19疫情影響，過去兩年中國出訪的高層官員寥寥可數。中國國家副主席王岐山5月率團出席韓國總統尹錫悅的就職典禮，是疫情爆發以來首位出訪的「正國級」的領導人。王岐山6月30日再以習近平特別代表的身分，出席菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的就職典禮。

中國國務委員兼外交部長王毅7月3日至14日則要出訪緬甸、印尼、泰國、菲律賓和馬來西亞等東南亞國家，期間參加「瀾湄合作」和G20的外長會議。

習近平近日赴香港出席主權移交25週年慶祝活動，是2020年1月出訪緬甸後，首次離開中國大陸境內。星島引述分析指，這次訪港是「試水之旅」，中國的中央領導人未來可能恢復外訪，參加重要會議。

報導引述中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員許利平說，由於國際恢復了疫情前如G7峰會、北約峰會等多邊會議，世界大國已展開密切互動，中國若沒有參與，可能對外交造成負面衝擊。（編輯：陳沛冰）1110702