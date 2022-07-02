澳門爆發疫情 6月博彩收入年減逾6成

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（中央社台北2日電）香港「明報」今天報導，澳門博彩監察協調局昨天公布，受COVID-19疫情影響，澳門6月博彩收入比去年同期減少62.1%，總計上半年博彩收入比去年同期減少46.4%。

報導說，6月澳門博彩業的營收是澳門幣24億7700萬元（約合新台幣91億5400萬元），上半年的營收是262億6900萬元，因當前疫情嚴峻，當局呼籲賭場人力應削減9成。

6月的博彩營收創下2020年9月以來最少紀錄，而且是連續4個月大跌超過5成，至於當局下令賭場人力減9成，業界早已配合，若干賭場只開10張賭檯，有些甚至只開5至6張。

此外，澳門6大博彩企業與政府新簽續期半年的合約，銀河娛樂及新濠博亞各只留一個衛星場，原屬銀娛的衛星場利澳及總統娛樂場，都不再續約並停業。

澳門博彩旗下自行推廣的海島娛樂場暫停營業，另有3家原屬澳博的衛星場也停運，顯示疫情嚴峻確實影響賭客試手氣的意願。

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至於歷史悠久並暫停營業的皇宮娛樂場、希臘神話及一度復業的賽馬會娛樂場，都沒有如過往再名列澳博旗下，並標示「暫停營業」。

「澳門日報」今天報導，澳門6月30日新增染疫66例，累計這波疫情的新增染疫數達638例，衛生局傳染病防控處長梁亦好證實，北京已派人赴澳協助遏止疫情，目前還在分析疫情數據，如何部署抗疫措施還有待評估。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1110702