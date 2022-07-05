2012中共鬥爭年 旅美作家出版成書

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（中央社台北5日電）2012年中共黨內鬥爭激烈，近期美國出版界出版了一本談及當年鬥爭的新書「中國對決」，揭露中共高官周永康、薄熙來政變細節，不料結局失敗，原本希望打破中共黨內「三位一體」的目標也付諸東流。

2012年時值中共18大，當年年初的中國政治「熱鬧非凡」，因王立軍出走美國領事館後，先後爆出「新四人幫」擬透過政變，試圖推翻習李18大接班體制。

當年的「新四人幫」令計劃、薄熙來、周永康、徐才厚被一網打盡，其勢力被整頓。

據美國之音報導，由旅美的中國作家向陽近期出版的新書「中國對決」（China Duel），揭露當年驚心動魄的政變細節，與中共派系不為人知的鬥爭。「中國對決」開篇首章談的就是當年的中央政治局常委、有「政法沙皇」之稱的周永康，與前中共總書記胡錦濤在2012年3月19日的政變與反政變對抗。

書中提及，胡錦濤在接獲周永康要拿下中南海後，親調軍隊包圍周永康當時所在的政法委大樓。

書中記載，同一時間，在政法委大樓，周永康與太子黨的兩名成員陳昊蘇（陳毅之子）、何光曄（何長工之子）同處一室，這兩名太子黨正在協助周永康政變中南海，而這兩人是胡錦濤的死對頭。

不過，後來計畫失敗，消息走漏後，周永康成為自中共1949年建政以來，首名涉嫌嚴重違紀受審查的中央政治局常委，打破刑不上常委的慣例。

書中也談及薄熙來案，指前述的兩名太子黨成員與薄熙來是「鐵哥們」，當年他們希望能利用政變，打破中共內部一人身兼總書記、軍委主席和國家主席三個職位的體制。

不過，受到王立軍逃館事件影響，薄熙來在年初的全國兩會時間高調辯論王立軍事件後，遭到中共拔官。

書中記載，人大閉幕前一天的3月13日晚，胡錦濤緊急召集政治局常委會議，討論免除薄熙來重慶市委書記職務；9常委中除了周永康，其他8人都舉手贊同。至此，「幕後元老江澤民也同意這個一邊倒的結論」。

書中還披露了中共黨內竊聽、安排內應等陰謀。比如，薄熙來送給周永康的精緻手工金筆與高級瑞士手錶都安裝了竊聽設備，由王立軍記錄周永康與高官的對話互動、收到哪些國寶禮品，甚至是與女人的私會，都由王立軍彙報給薄熙來。

書中說，在薄熙來倒台後，上述的太子黨成員陳昊蘇通過他在重慶的內部關係獲得了這些檔案，成了他推動周永康鋌而走險的利器。

另外，陳昊蘇的秘書其實是胡錦濤的內應，所以胡錦濤能夠得以掌握太子黨與新四人幫等人的密謀，防止政變。

書中還表示，陳昊蘇、何光曄等太子黨人，他們的初級目標是：「我們要努力爭取在十八大以及隨後的國家機構人事調整中，解決總書記、中央軍委主席和國家主席由一人擔任，從而產生權力過於集中的問題。」

初步的構想是，由周永康出任國家主席、薄熙來出任總理或副總理，習近平擔任總書記兼任中央軍委主席。經過2年過渡期後，習近平卸除其中之一的職務。

「我們的傾向性意見是，薄熙來同志應該在2014年出任中央軍委主席兼中央紀委書記或者政法委書記。如果習近平同志不能勝任總書記職務，則應當由薄熙來同志擔任。」

美國之音的報導指出，如果政變是另一種結局，就不一定會有今天的「動態清零」和香港「一國兩制」的粉碎。

不過，當年的政變皆告敗北收場，中共總書記習近平之後的打擊貪腐運動、取消國家領導人任期制，大權反而獨攬一身，打破三位一體制度成為懸念。（編輯：呂佳蓉/朱建陵）1110705