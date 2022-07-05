BBC：中國下猛藥救房市 卻不見起色

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（中央社台北5日電）英國廣播公司（BBC）今天報導，過去20年，中國政府藉刺激房地產挽救經濟頹圮屢試不爽，但這回下猛藥的強度超越以往卻未收立竿見影之效，分析稱關鍵在於「房住不炒」政策是否改弦易轍。

報導說，過去5年中國政府高舉「房住不炒」大纛，並於2020年陸續頒布打房政策，導致進入2021年，曾風光一時的恆大、融創等大型房企遭受重創，疲於應付債務壓力。

加上今年3月疫情突襲北京、上海等大城，中共領導人習近平又堅持貫徹動態清零，為數可觀的城市封控，經濟成長預期迅速惡化，樓市銷售「腰斬」，跌入谷底。

於是4月29日召開的中共中央政治局會議雖仍強調「房住不炒」，但支持各地從實際出發完善房地產政策，地方政府應聲而動，超過130個城市釋出「降低房貸首付比」、「放寬限購限售門檻」，中央也全面「降息」。

甚至有超過10個城市發房票，使房產被政府徵收的所有權人在有效期內，可持票購買政府指定的標的建物。

回顧以往，中國藉刺激房地產救經濟早有前例可循，2008年金融海嘯，當年中國財政部宣布，個人首次購買住房的契稅稅率下調到1%等措施，隔年首季，24個重點城市住宅成交面積攀升，當中10城比前月增幅逾50%。

但不同於先前「烈火烹油」，這回市場對於各地鬆綁政策反應冷淡，上海易居研究院統計，5月份中國70城整體新建商品住宅價格比前月減少0.2%；中古屋價格跌幅達0.4%，比去年同期減少2.2%。

萬科董事長鬱亮分析，房市觸底之後，不會迅速反彈，需緩慢恢復，何況現階段人口狀況、人口結構、收入水平以及政府對房地產的政策已發生重大變化。

香港中文大學商學院房地產及金融助理教授胡榮則說，目前中國房地產價格還是處於高檔，加上整體經濟成長放緩也影響民眾的收入，還有通膨壓力抑制房產的消費和投資，使得目前這回激勵的效果不明顯。

不過業界最大的質疑仍在於中央宣稱的「房住不炒」是否已偃旗息鼓？像是5月間，南京房地產協會宣布，本地和外地人買中古屋不再需要購房證明並取消限購，數小時後，這項政策即被刪除，之後武昌也是如此。

浙江大學暨浙江省公共政策研究院研究員楊遴傑撰文稱，「房住不炒」的政策並沒有出現根本性轉變，打掉投機性需求一直沒有動搖。

胡榮則表示，「房住不炒」與刺激樓市，兩者的關係之間非常微妙，住房具有消費品和投資標的的雙重屬性，使得這兩類需求的激勵或抑制往往同時產生，造成抑制或鼓勵政策的成效難以把握。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110705