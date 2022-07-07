香港放寬對外防疫限制 暫停航班熔斷機制

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（中央社記者張謙香港7日電）香港當局決定放寬對外的防疫限制，今天起暫緩實施因防疫需要而對外來航班實施的「熔斷機制」。

港府公布，經初步檢視數據和科學分析，對抵港人士進行更頻密的核酸檢測，更有效地阻截海外移入確診案，因此決定即日起暫緩個別航線的「熔斷機制」。

政府發言人並說，有關措施有助減少對抵港人士的影響，特別是讓身處外地的青年人可在暑假順利回港與家人重聚。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發以來，港府不時對海外高風險疫區的航線實施「熔斷機制」，禁止這些地區的航班來港。

此外，假如抵港航班有一定比例的乘客確診染疫，當局也會對相關航線實施「熔斷機制」。

本地自1月爆發第五波疫情後，當局對澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國等地航班實施了「熔斷機制」，但一般維持14天，情況好轉後再決定是否延長或取消。

近幾個月來，香港不少工商界人士及團體批評政府對外實施的防疫措施過嚴，導致投資者卻步，而且已有人因此離港，影響香港的貿易和金融中心地位。

他們呼籲政府放寬對外防疫限制，讓香港恢復與海外聯繫。（編輯：周慧盈）1110707