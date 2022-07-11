涉孫力軍政治團伙案 前司法部長傅政華被起訴

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（中央社台北11日電）被中共視為19大以來最嚴重的案件「孫力軍政治團伙案」，再有涉案者被起訴。中國長春市人民檢察院已向長春市中級人民法院，就前司法部長傅政華涉嫌受賄、徇私枉法案提起公訴。

公安部前副部長孫力軍的政治團伙案被中共視為19大以來最嚴重的案件，涉及中國前司法部長傅政華、江蘇省前政法委書記王立科、上海市公安局前局長龔道安、重慶市公安局前局長鄧恢林與山西省前公安廳長劉新雲等多名高官。中共迄今仍就此案在政法系統「肅清流毒」。

人民日報今天報導，有關全國政協社會和法制委員會前副主任傅政華涉嫌受賄、徇私枉法案，中國國家監察委員會調查結束，經最高人民檢察院指定，由吉林省長春市人民檢察院審查起訴。近日長春市人民檢察院已向長春市中級人民法院提起公訴。

報導指出，檢察機關在審查起訴階段，依法告知傅政華享有的訴訟權利，並訊問了傅政華，聽取了辯護人的意見。

檢察機關的起訴指控，傅政華利用擔任北京市公安局副局長、局長，北京市委常委，公安部副部長，中央政法委員會委員，司法部部長，全國政協社會和法制委員會副主任等職務上的便利，及職權或地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

通報指，傅政華身為司法工作人員，徇私情私利，對明知是有罪的人故意包庇不追訴，情節特別嚴重，應當以徇私枉法罪追究其刑事責任。傅政華一人犯數罪，依法應當數罪並罰。

今年3月中共中紀委國家監委通報，傅政華被開除黨籍和公職（雙開），指他政治野心極度膨脹，參加孫立軍的政治團伙，「危害黨的集中統一」。

此前長春市中級法院一審開庭審理孫力軍受賄、操縱證券市場、非法持有槍枝一案，他被控受賄人民幣6.46億餘元（約新台幣28.7億元）。據通報，孫力軍當庭表示認罪、悔罪，法庭擇期宣判。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110711