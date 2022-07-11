中國在平潭部署大型海巡船 指將加強海事監管

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（中央社台北11日電）中國官媒報導，中國官方今天將排水量達6600噸的大型海事巡航救助船「海巡06」正式列編福建海事局，並部署在平潭島。報導提到，這艘 海巡船「將有效加強福建沿海的海事監管服務力量」。

近10年來，中國海巡船頻繁在東海及南海出沒，特別在釣魚台主權爭議上扮演要角，也是中國在南海驅趕菲律賓、越南等國漁船的利器。此時中方將大型海巡船部署在台海，動機待推敲。

綜合新華社及中新社報導，「海巡06」全長128.6公尺，寬16公尺，深7.9公尺，滿載排水量6600噸，最大動力1萬3920千瓦，最高航速23節，續航力1萬海里，號稱能到達全球除南北極以外的所有海域，且是目前台灣海峽「體量最大、性能最優的公務船艇」。

福州海事局官員說，「海巡06」搭載船用北斗及GPS定位系統，以及多星聯動的衛星通訊設備，可作為獨立、立體、移動的海事行政執法單元，執行海上巡視、海事監管、海上交通事故調查處理和船舶汙染監測等。

官員表示，「海巡06」可與通信指揮車、海事巡查車、其他執法船艇、直升機、無人機及VTS（船舶交通管理系統）、AIS（船舶自動識別系統）協同配合，是構建中國「陸海空天一體化」綜合監管和快速反應系統的重要組成部分。

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福建海事局副局長兼發言人王華明說，「海巡06」列編後，將在「促進兩岸海事交流、深化海上應急處置合作」等方面發揮重要作用。這艘海巡船今後並將根據中國交通運輸部委派，參加跨國巡航和國際多邊演練活動，執行國際海事救援任務，深度參與國際海事事務。

根據報導，「海巡06」於2017年獲准立案，2019年5月在武昌船舶重工集團有限公司雙柳基地開工建造，2021年2月下水，今天正式列編福建海事局。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1110711