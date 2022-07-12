美駐港總領事批中國毀自治 港府北京接連回擊

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（中央社記者沈朋達台北12日電）針對美國駐港總領事史墨客批評中國拆毀給予香港高度自治的承諾，香港政府和中國外交部先後回擊史墨客說法與事實不符，並聲稱國安法實施讓香港「重回正軌」。

對於美國日前宣布延長針對香港局勢發布的國家緊急狀態，中國外交部駐港特派員公署也指美方「睜眼說瞎話，赤裸裸干涉中國內政」。

美國駐港澳總領事館11日發布史墨客（Hanscom Smith）的「臨別演辭」，抨擊中國拆毀承諾給予香港的自由和「高度自治」；並認為國安法將外交活動定義為「干涉」，使外交官遭受威脅。

中國外交部駐港特派員公署11日深夜首先回擊史墨客。公署發言人聲稱，史墨客汙衊中方涉港方針政策，詆毀「一國兩制成功實踐」，指他的「亂港禍港之心」、「反華遏華之謀」路人皆知。

香港政府12日凌晨也發布聲明宣稱，史墨客對國安法的評論不公平，與事實全然不符；又強調國安法讓香港由亂轉治，確保「一國兩制」行穩致遠，香港繁榮穩定。

中國外交部發言人汪文斌今天下午在例行記者會中回答相關提問時也聲稱，史墨客對香港政治經濟形勢抹黑汙衊，表達強烈不滿而堅決反對。

他又援引民調說，76.2%的港人認為，港區國安法實施後，基本法賦予的基本權利未受影響；63%港人認為國安法使香港營商環境改善。

汪文斌又說，外國駐港領事機構與官員須遵守包括國安法在內的香港法律。任何「干涉中國內政和香港事務、危害中國國安、破壞香港繁榮穩定」的行為活動都不被允許。

此外，美國白宮日前宣布將川普（Donald Trump）政府時期就香港局勢宣布的國家緊急狀態延續一年。

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中國外交部駐港特派員公署對此稱美國再次暴露「唯我獨尊、為所欲為的強權政治和強盜邏輯」，批評美方妄稱香港局時對其國安構成威脅，編造藉口繼續對港制裁，是「睜著眼睛說瞎話」，對中國內政赤裸裸的干涉。

2020年7月14日，美國前總統川普簽署國會通過的「香港自治法」完成立法，並在同一天發布行政命令，認定中國破壞香港自治，對美國國安、外交政策和經濟構成「異常和特殊的威脅」，就相關威脅宣布國家緊急狀態，暫停或取消給予香港的特殊和優惠待遇。（編輯：邱國強）1110712