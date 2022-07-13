中國5、6月外貿回溫 官方：下半年保持穩定成長

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（中央社台北13日電）中國海關今天表示，上半年進出口貨物貿易總值達人民幣19.8兆元（約新台幣87兆元），年增9.4%。5、6月外貿成長率明顯回升，並稱下半年進出口還會保持穩定成長。

中國國務院新聞辦公室今天上午舉行2022年上半年進出口情況新聞記者會，海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文作上述表示。

李魁文指出，今年上半年中國貨物貿易進出口總值達19.8兆元，年增9.4%。其中，出口11.14兆元，增長13.2%；進口8.66兆元，增長4.8%。

他表示，5、6月外貿成長率明顯回升。5月份以來，隨著中國疫情防控形勢總體向好，各項穩增長政策效應逐漸顯現，外貿企業復工復產有序推進，特別是長三角等地區進出口快速恢復，帶動中國外貿整體增速明顯回升。

他說，5月份中國外貿進出口年增9.5%，成長率較4月份加快了9.4個百分點，6月份成長率進一步提升為14.3%。

長三角的龍頭城市上海4、5月歷經封城，不過，李魁文今天指出，據海關統計，今年上半年，長三角地區三省一市合計進出口7.14兆元，年增9.3%。

其中，6月份進出口1.39兆元，年增14.9%，高於同期全國整體成長率0.6個百分點，對全國外貿成長的貢獻率接近4成。

從具體省市看，6月份，安徽、江蘇、浙江進出口分別年增19.7%、17.5%、16%，分別高於同期全國整體成長率5.4個、3.2個、1.7個百分點。

特別是受疫情影響最為嚴重的上海，6月份進出口已恢復正增長，當月年增9.6%、月增35.6%。

針對歐美多國面臨衰退風險，國外需求有所下降，如何看待未來出口前景？李魁文則指，儘管還存在著一些不穩定不確定的因素，但中國國內生產需求逐步恢復向好，以及企業快速復工達產，下半年進出口還會保持穩定成長。（編輯：呂佳蓉/陳沛冰）1110713