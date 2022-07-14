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北京商場4400元天價荔枝 網友：楊貴妃也說荒唐

2022/7/14 16:39
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（中央社台北14日電）中國近來繼「雪糕刺客」後再出現「荔枝刺客」，北京一家高檔商場上架一斤人民幣1049元（約新台幣4400元）的荔枝引發熱議，網友說，相信愛吃荔枝的楊貴妃看到這價格也會說荒唐。

先前中國多個品牌雪糕售價高得離譜，一支雪糕的價格高達幾十元甚至上百元（人民幣，下同），且因許多沒有標價，被稱為「雪糕刺客」，近日又出現「荔枝刺客」引發關注。

據極目新聞今天報導，近日有網友發文在超市購買了一盒名為「增城掛綠」品牌的荔枝，付款時才發現一小盒荔枝居然要價969.28元，仔細一看一斤（在中國一斤是500公克）單價高達1049元。

極目新聞記者實地走訪這家北京高檔商場，發現每顆荔枝價格高達60元左右，上架2天已賣完，預計最快明天才會有貨。

據銷售員介紹，「增城掛綠」這款荔枝產自廣東，採摘後空運到北京，保證新鮮度；口感Q彈，甜度也比其他荔枝高，因此價格更貴。每盒約1000元出頭，量少一些的也要價900多元。

天價荔枝新聞引發網路熱議，網友留言自嘲「貴族水果吃不起」、「貧窮限制了我的智商」、「楊貴妃也會說荒唐」、「吃了會長生不老嗎」。

荔枝是大眾熟悉的水果，但據時代周報報導，2002年廣州增城的一顆掛綠荔枝拍出了55.5萬元的高價，成為當時全球最昂貴的水果。

這是因為樹齡導致的物以稀為貴，據說這一荔枝樹位於廣州增城區掛綠廣場西園的掛綠母樹觀賞園之中心，歷經數百年而保存下來，歷史悠久，又能結出特別的果子，所以珍貴。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110714

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