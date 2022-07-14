中國防疫產業鏈擴大 北京隔離被要求戴電子手環

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京14日電）繼疫苗與核酸檢測後，中國的防疫產業鏈又多了電子手環。有北京居民爆料，從外地返京後，被要求居家隔離時配戴電子手環偵測體溫，再度引發侵犯隱私等爭議。

科技部落客「大紅矛」13日在微博發文說，他返京後主動報備並進行了核酸檢測，在居家隔離期間，社區打電話稱政策更新，要求居家隔離者必須24小時配戴電子手環，連接手機上報體溫數據方便監測。

但是「大紅矛」認為，沒有文件顯示有這種政策，所以不願配戴。他還發現，收到的電子手環產品包裝上沒有「3C」認證，產品品質無法保證，他更不敢戴。

這篇文章引發熱議後，多名北京市民陸續反映居家隔離期間被要求配戴電子手環。網友指出，隔離期間已經定時回報體溫以及做抗原檢測、核酸檢測，現在還要用電子手環實在太過分。他們並質疑背後有人發防疫財。

天目新聞報導，北京市衛健委工作人員今天回應，從外省市中高風險區回京，需要落實居家隔離政策，但未發布過居家隔離人員需要配戴電子手環的相關政策，「可能是屬地各社區的防疫要求」。

財新網報導，一名13日從廣東回北京的女士表示，社區通知她居家隔離7天，並在凌晨1時突然送來一個電子手環，要求她下載「微健康」App，每天配戴電子手環測量體溫。

她收到的產品說明書顯示，手環名稱為「多體徵感知設備」，功能包括體溫測量、心率監測、運動監測等，需要24小時配戴，每次打開App時間保持5分鐘以上。

北京朝陽區一名居委會工作人員表示，電子手環是幾天前剛下達的管控措施，最大的用處是可以精準定位。

有住在北京天通苑社區的居民表示，目前沒有看到任何有關於電子手環的政策規定，質疑「這是否侵犯了個人隱私？」由於投訴過多，該社區已經將電子手環回收。

報導指出，研發這一手環的公司為北京微芯感知科技有限公司，該公司研發的多體徵感知設備曾使用於今年北京冬奧會、冬殘奧會。目前該公司對此事並無回應。

由於本土COVID-19疫情回溫，香港政府11日宣布，15日起，居家隔離的確診者需要全程配戴電子手環，以確保他們不會離開家居範圍。（編輯：楊昇儒）1110714