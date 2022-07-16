雙城論壇將登場 陸委會：交流非附和對岸主張

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（中央社記者沈朋達台北16日電）雙城論壇將登場，中國大陸國台辦今天稱，加強兩岸交流合作是民心所向。陸委會對此表示，中共對台作為從來都非台灣「心之所向」，兩岸交流應反映台灣民意，而非附和對岸主張。

大陸委員會16日下午透過書面表示，中共對台作為從來不是台灣「心之所向」。兩岸交流的目的應在反映台灣主流民意與社會期待，不是附和對岸的主張。

陸委會強調，台灣民眾堅定捍衛國家主權，反對北京當局「一中原則」、矮化台灣，及不斷對台的軍事恫嚇打壓；「四個堅持」才是台灣社會的共同認知。

陸委會又說，唯有中共放棄脅迫行徑、放棄設定錯誤的政治前提，尊重民主自由，方能真正造福兩岸人民、有助於雙邊良性互動。呼籲各界參與兩岸交流活動，秉持對等尊嚴、遵守政策規範，共同維護台灣整體利益。

2022年台北上海城市論壇將於19日舉行，分別在上海與台北設立會場，採視訊方式召開。

中國國務院台灣事務辦公室稍早發布新聞稿稱，兩岸加強交流合作是民心所向，大勢所趨，「我們支持兩岸城市之間開展廣泛深入交流，共用合作紅利，造福兩岸同胞。」（編輯：楊昇儒）1110716