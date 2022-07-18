在台港人辦備份香港展 從港蘋看香港籲莫忘歷史

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉台北18日電）為了呼籲莫忘歷史，一群在台港人舉辦「備份一座城市」展覽，透過展出香港蘋果日報逾百份剪報，訴諸香港人還在堅持。

「備份一座城市」展覽將於今年7月19日至8月21日於中華文化總會城南空間展出。主辦單位用6到9個月的時間，徵集世界各地的香港人為香港蘋果日報備份而來的電子檔報紙與實體報刊，共有122份，包含創刊號與最後一份蘋果的實體報。

備份香港的主辦方表示，展覽展出逾百份剪報，收集了香港蘋果日報從創刊到結束26年以來的報導。從中可以看出香港由盛轉衰、歷經社會動盪，以及香港人奮力抵抗的各種情緒。

香港蘋果日報創刊於1995年6月20日，當時創辦人黎智英喊出「每日一蘋果，冇人呃到我（沒人能騙我）」的口號，首篇社論明言要辦一份「香港人的報紙」，港蘋叱吒風雲。

展覽以此為頭，劃分4區，分別為「蘋果的滋味：咬一口香港的繁榮甜美，都是自由的餘味」、「不作『紅』蘋果：從世界的香港，到中國的香港」、「當蘋果成為禁果：當不能改變時代，我們還可以記錄時代」，以及最後的「蘋果落下之後：一人一蘋果，一齊備份（back up）一座城」。

根據主辦方介紹，第一個展區展出的報刊，可以令人感受到在香港的美好時光，當時報刊記載香港的自由氛圍，或是哪個香港運動員成為世界第一，令港人驕傲；第二個展區，時間點是1997年主權移交後，港蘋漸漸展現出立場，不作紅色蘋果，報紙內容也變得沉重。

第三個展區是2019年反送中爆發後，所有重要的社會抗爭都記錄在港蘋報紙裡；第四個展區是「備份區」，港蘋因港區國安法被迫停刊，主辦方透過互動式展品，希望來看展的人能把香港精神火種帶走。

展覽的最後是香港蘋果日報的最後一份報紙，於2021年6月24日出版，當時的頭版上寫著：「港人雨中痛別，我哋撐蘋果（我們支持蘋果）」。港蘋因政治原因，正式告別香港人。

備份香港其中一名策展團隊成員表示：「香港蘋果日報是一個方式去記錄香港，我們的心還是留在香港。留下蘋果日報的方式，就是對香港的一種情感」，雖然展出沉重，但希望民眾看到，香港人還在堅持。

他說，作為香港人，很害怕之後有些歷史被忘記，且香港的媒體自由也被打壓，希望大家珍惜在台灣的自由。作為策展團隊，會在台灣舉辦展覽，就是因為現在香港沒辦法做到，就由海外港人盡量去做。

至於最喜歡哪一個展區？這名成員說，仍然最喜歡第一個展區，他回味地說，「當時的香港真的很美好。」（編輯：陳沛冰）1110718