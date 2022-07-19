中國20大前強化監管 要求網路主播需政治正確

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）中國召開20大前強化網路訊息監管，官方近期發布「網路主播行為規範」，劃定紅線，除要求堅持正確政治方向、另不得出現發布顛覆國家政權及否定中國共產黨領導內容等31種行為。

「人民日報」今天報導，近期國家廣播電視總局、文化和旅遊部聯合印發「網路主播行為規範」，指要加強網路主播職業道德建設，規範從業行為，強化社會責任，樹立良好形象，共同營造積極向上、健康有序、和諧清朗的網路空間，公布後受到廣泛關注。

報導指出，一段時間以來，由於網路主播門檻低，大量從業者湧入直播平台後競爭激烈，頻頻引發誘導打賞、惡意炒作、刻意炫富、低俗表演等不良現象，「規範」規定了網路主播應該遵守的行為準則和規範要求，對從業行為劃定紅線和底線。

國家廣電總局人事司副司長魏開鵬表示，「規範」對於營造清朗網路空間和良好輿論氛圍，對於加強網路主播隊伍建設，推進網路視聽行業高質量發展，具有鮮明的正向意義。

國家廣電總局網路視聽司副司長張晨曉則指出，「規範」是落實文娛領域治理一項重要工作，有利於對行業強化政治引領，弘揚主旋律、傳播正能量。

「北京日報」8日報導，北京市廣播電視局召開貫徹落實「網路主播行為規範」專題研討會，北京市廣播電視局局長王傑群說，將切實負擔監督職責，把直播行業的管理做深做細做實，為網路主播隊伍的健康發展提供有力保障，「以實際行動迎接黨的二十大勝利召開」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「澎湃新聞」指出，根據這份「規範」，中國網路主播需堅持正確政治方向、輿論導向和價值取向，崇尚社會公德，及摒棄低俗、庸俗、媚俗等低級趣味，自覺反對流量至上、畸形審美、拜金主義等不良現象。

此外，網路主播不得出現31種行為，包括不得發布違反憲法所確定的基本原則及違反國家法律法規的內容；不得發布顛覆國家政權，危害國家統一、主權和領土完整，危害國家安全，洩露國家秘密，損害國家尊嚴、榮譽和利益的內容；及不得發布削弱、歪曲、否定中國共產黨的領導、社會主義制度和改革開放的內容等。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1110719