中國爛尾樓風暴誰該擔責 銀行與房管局互踢皮球

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）由停貸潮而引發的中國爛尾樓風暴，因承作房貸的銀行與主管部門房管局針對「巨額資金監管被挪用」相互指責而日益加劇，銀行方稱「聽招呼幹活」，房管局反駁這說法與事實不符將究責。

南方都市報今天報導，據網傳影音顯示，河南省鄭州市建案康橋玖璽園停工，屋主代表與資金監管銀行溝通，質疑巨額監管資金被挪用。

屋主指出，當初購房與建商約定明年10月交屋，但去年年停工，離主體全部封頂還早得很，1700多戶屋主奔走房地產公司、銀行及多個政府部門之間，尋求解決之道。

鄭州銀行長椿路支行負責人說，作為監管銀行，資金撥付都有鄭州市房管局有關部門的批示，「換句話說，我們是聽招呼幹活」、「如果他們不讓撥、我們是撥不了的」。

針對銀行方面的說法，鄭州市房管局有關負責人表示，根據初步掌握的情況，銀行的說法與事實不符，已上報上級部門，並追究銀行責任。

以往中國房地產企業得以憑借高槓桿和高週轉，遊走在拿地、蓋房、回款、還債的循環中。

但近幾年北京中央對房市的監管政策發力（三條紅線），加上中國經濟發展出現膠著，地方財政出現問題，房產資金出現斷鏈，導致全國各地爛尾樓頻出。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

爛尾樓風暴始於6月底，當時江西省的爛尾樓屋主決定率先採取行動，宣布停止償還房貸，消息一出，多地受害業主響應，至少已涉及15個省、100多個建案的屋主發布「斷供」聲明。

一名房企相關人員稱，中國爛尾樓根本問題在「沒錢」。企業整體資金約一半卡在預售資金監管帳戶，外部又融不到錢，加上樓市低迷，導致資金面極為緊張，這是房企停工問題頻發、復工艱難的重要原因。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110719