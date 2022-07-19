支持中國經濟下一動力 人行官員：農民工市民化

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（中央社台北19日電）中國央行（人行）官員近期表示，要拉動經濟恢復，要加快農村轉移人口的市民化，預估農民工轉為城市居民，人均消費支出會增加30%左右，為此應加快戶籍制度改革。

財新網報導，人行貨幣政策委員會委員王一鳴近日在中國財富管理50人論壇舉辦的「2022年中期宏觀峰會」上，作上述表示。

王一鳴指出，在本輪經濟恢復中，數字平台經濟增速減弱，房地產持續低迷，國內外形勢下出口擴張的空間正在緊縮，因此急需尋找經濟恢復的新動力。

他提到，有許多方面可以挖掘動力。投資方面，可落實包含「十四五」（2021-2025年）規劃102項重大工程建設已有的政策，適度超前布局5G數據中心等新型基礎設施建設，以及國家重點實驗室與大科學裝置等科研基礎設施的建設。

在消費方面，有頒布車購稅減半、鼓勵家電換新政策，但他認為，這些措施短期效應比較明顯，但會在一定程度上透支未來消費。

王一鳴強調，更中長期的重要舉措是加快農村轉移人口的市民化。

他指出，目前，2.9億農民工已占4.2億城鎮就業人口的70%，許多研究表明，農民工若轉為城市居民，其人均消費支出會增加30%左右。2.9億人口的消費增加30%，會穩定、持續地擴大消費。為此，應加快戶籍制度改革、基本公共服務全覆蓋。

除此之外，他也提到，要支持平台經濟持續穩定健康的發展，以及鼓勵技改加快產業數位化轉型。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110719