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中歐經貿高層第9次對話 中方報導未提防疫政策

2022/7/19 22:30
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（中央社台北19日電）第9次中歐經貿高層對話今天以視訊舉行。新華社報導，雙方進行「務實、坦誠、高效」的討論，並就擴大市場開放等議題「達成一系列成果和共識」。但報導未提到歐商最關切的中國防疫政策。

根據報導，這次對話由中國國務院副總理劉鶴與歐盟貿易執委杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）共同主持。

報導指出，雙方圍繞宏觀經濟、產業鏈供應鏈、貿易與投資、金融合作四個專題，進行了「務實、坦誠、高效」的討論，交流「富有建設性」。

這項報導提到，雙方就宏觀經濟政策協調、產業鏈供應鏈合作、世貿組織改革、擴大市場開放、中歐地理標誌協定實施、動植物檢驗檢疫、金融業雙向開放和監管合作等領域「達成一系列成果和共識」。

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報導說，雙方認為，世界政治經濟形勢正發生深刻變化，健康穩定的中歐關係和中歐經貿關係有利於世界發展與繁榮。雙方願共同努力，認真落實好雙方領導人先前視訊會晤達成的共識，增進相互理解，推動中歐經貿領域務實合作，以中歐合作的穩定性因應世界經濟形勢的不確定性。

報導指出，雙方同意共同因應全球經濟面臨的挑戰，加強宏觀經濟政策溝通協調，維護全球產業鏈供應鏈穩定，共同維護和加強以世貿組織（WTO）為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，積極推動貿易和投資自由化便利化，促進公平競爭，保護智慧財產權，為企業創造更好的營商環境，進一步推進金融領域雙向開放和監管合作。（編輯：邱國強）1110719

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