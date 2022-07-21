鴻海投資紫光案 陸委會：防高科技產業技術外流

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（中央社記者沈朋達台北21日電）針對鴻海旗下工業富聯轉投資紫光案，經濟部要求鴻海再補件。陸委會發言人邱垂正今天說，防止高科技產業技術外流是政府的基本態度，將動態修正相關規範以強化赴陸投資管理。

邱垂正21日在大陸委員會例行記者會中回答相關提問時做以上表示。

他說，經濟部投審會已告知鴻海，需事前經過審查許可。鴻海也已回應並提出申請。後續經濟部將依申請資料，釐清相關事實後，按相關規定辦理。

邱垂正說，為防止台灣高科技產業技術外流，政府對赴陸投資或技術合作案件，依國家安全與產業發展考量，區分為「禁止」和「一般」類管理。半導體等特定業別項目雖未列為「禁止」類，但仍有高科技技術成分，投審會設有關鍵技術小組嚴審把關，重要案件由投審會委員會進行專案審查。

他也提到，為避免中國大陸企業藉收購在陸台廠獲取關鍵技術，經濟部4月21號已發布修正「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」，經關鍵技術小組審查通過的轉讓出資視為技術合作，並由「事後備查」修正為「事前申請許可」。

對於鴻海投資紫光案，邱垂正說，經濟部將會同相關主管機關，視整體情勢和產業發展情形，動態滾動地修正相關規範，和強化赴陸投資管理，以防止台灣高科技產業技術外流。

鴻海14日公告透過旗下工業富聯轉投資事業中國大陸興微（廣州）產業投資合夥企業，以人民幣53.8億元（約新台幣238億元）轉投資晟粵（廣州）產業投資合夥企業，並再轉投資北京智廣芯控股。智廣芯透過司法重整取得紫光集團100%股權。

由於鴻海違反事前申請規定，即投資紫光集團，依法可開罰金額為5萬元至2500萬元。

經濟部官員今天證實於19日收到鴻海申請，但因說明投資相關資訊不足，已要求鴻海補件。投審會將根據送審內容考量「先投資後送審」行為的罰鍰金額，若投資涉及列管項目，須送經濟部關鍵技術小組審查。（編輯：楊昇儒）1110721