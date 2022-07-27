中房協邀業者和銀行談紓困 與會人士指效果有限

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（中央社記者吳柏緯上海27日電）中國爛尾樓事件引發經濟動盪、市場信心恐慌。中國房協出手「拆彈」，26日邀集開發商、金融業者在杭州舉行紓困洽談。然而與會人士透露，實際效果可能並不理想。

中國爛尾樓事件遍及多省，衝擊金融穩定。官方積極出手，採取引入國資、加強監管預售基金、督察工程進度、為企業紓困等多管齊下方式，試圖「拆彈」。

據21世紀經濟報導，中國房地產業協會與浙江省房地產業協會於26日在杭州舉辦「房地產紓困項目與金融機構對接商洽會」，多家長三角地區的房地產開發商，以及信達、中金、浙商銀行等金融機構參與。

據報導，會議的主旨在為房地產開發商和金融機構搭建溝通橋樑，同時安排紓困項目企業代表與金融機構、有意併購與重組、合作發展解決困難的企業對接交流。

這場會議對於市場而言利多消息，26日多個房地產概念股應聲上漲。

然而一位與會人士在報導中透露，監管部門的用意雖好，但此舉的實際效果恐怕並不理想。

他表示，實際參與會議的金融機構並不多，而且缺乏領頭的金融機構，示範意義並不強。此外，到目前為止，金融機構參與房企紓困，既無成功的前例，也缺乏有效的合作模式。「房企紓困，涉及面廣、過程複雜，試圖透過一場會議解決問題很不現實」。

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報導另引述一名與會的房地產業人士指出，在會議之前，公司已經與政府部門、多家金融機構接洽，尋求紓困的辦法。「企業紓困需要多方參與，而且是個長期、複雜的過程。除非情況危急，在沒有達成明確意向前，房企不大會主動暴露底牌」。

他認為，領頭的金融機構應與主要房地產開發商深入探討，釋放誠意，劃出底線，就某幾個項目拿出標準化的範本，再複製推廣。（編輯：曹宇帆）1110727