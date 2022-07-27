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中國上半年工業企業利潤年增1% 成長明顯趨緩

2022/7/27 13:58
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（中央社記者吳柏緯上海27日電）根據最新統計數字，今年上半年中國全國規模以上工業企業利潤總額約人民幣4.27兆元，較去年同期成長1%。雖然數據顯示維持正成長，然而整體來說，成長幅度走勢持續趨緩。

根據中國官方針對「規模以上工業企業」的定義，企業主要業務年收入須超過人民幣2000萬元。

中國國家統計局今天發布今年6月與上半年整體的工業企業利潤資料，上半年全國規模以上工業企業利潤總額約為人民幣4.27兆元（約新台幣18.9兆元），較去年同期成長1%。單看6月，企業利潤年成長0.8%，連降兩個月後，由負轉正。

這份數據顯示，今年上半年規模以上工業企業利潤總額仍維持正成長，然而整體而言，年成長率的走勢明顯趨緩。

今年上半年各類規模以上工業企業的利潤，國有控股企業實現的利潤總額年增10.2%、股份制企業實現的利潤總額年增6.7%。外商及港澳台商投資企業的實現利潤總額則大幅下降，年減13.9%；私營企業則年減3.3%。

中國國家統計局工業司高級統計師朱虹分析，今年第2季以來，受部分地區疫情散發影響，工業企業效益承壓的情況明顯，4月份工業企業利潤由增轉降且降幅較大。

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隨著疫情有效控制，5月的工業企業利潤降幅略有縮小；6月時產業鏈、供應鏈進一步恢復，工業企業效益明顯改善，全國規模以上工業企業利潤年成長0.8%，由連續兩個月下降轉為正成長，利潤成長速度較5月回升7.3個百分點，呈現加速恢復的態勢。

然而她也提到，外部環境更趨複雜嚴峻，工業企業利潤成長速度仍處於低點，企業成本持續上升，企業虧損面仍然較大，部分企業生產經營仍面臨較多困難。後續的各項經濟政策，包含不斷擴大有效投資、提振消費需求，加大減稅降費、紓困力道，將為工業經濟穩定恢復創造更多有利條件。（編輯：李雅雯）1110727

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