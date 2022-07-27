官媒：南海問題是外部勢力挑撥中國東協的槓桿

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（中央社台北27日電）菲律賓總統小馬可仕上台後，對南海主權態度更強硬，中國學者表示，南海問題是外部勢力挑撥中國、東協關係的一個「抓手」（切入點）或「槓桿」，籲各方務實推動海上合作。

菲律賓新任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）近期發表首次國情咨文時表示，不會將「任何一平方吋的菲律賓領土」拱手讓給任何其他國家，表態將持續與北京接觸，但維持菲美盟友關係並堅持南海仲裁。

由於南海議題涉及主權利益，菲中如何避免擦槍走火，將是菲國新政府一大挑戰。

中國官媒「環球時報」今天發表由中國—東南亞南海研究中心理事會主席、中國南海研究院創始院長吳士存在紀念「南海各方行為宣言」（以下簡稱宣言）簽署20週年研討會上的發言。

吳士存表示，經過中國和東協國家共同努力，「宣言」於2002年11月在金邊正式簽署。雖然沒有類似國際條約的法律拘束力，但在其簽署之後的相當長時間內對穩定南海局勢、管控分歧發揮了不可替代的作用。當前南海局勢總體穩定，南海沒有因為出現新的占島（礁）行為而出現動蕩，很大程度上都應歸功於「宣言」。

他指出，東協是中國的重要近鄰，中國與東協已經彼此互為最大貿易夥伴，雙邊也已升格為全面戰略夥伴關係。南海問題不是中國、東協關係的全部，卻是一個處理不好就可能會影響雙邊關係的敏感問題。

吳士存認為，南海問題是外部勢力時而用以挑撥中國、東協關係的一個「抓手」或「槓桿」。要防止南海問題對中國、東協關係產生負面影響，南海問題在中美關係中如何去「槓桿化」，是當前中國涉南海外交面臨的一個重要課題。

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他強調，「南海行為準則」（以下稱準則）是「宣言」的升級版，目前中國與東協國家正處於「準則」磋商的十字路口，面臨逆水行舟不進則退的特殊境況。若半途而廢將使中國與東協國家的政治互信受到不利影響；南海將再度淪為大國博弈的處境。

吳士存表示，為避免出現上述問題的唯一途徑，就應以更加務實的態度推動「宣言」框架下的海上合作，同時加快構建南海規則和安全機制，以此實現南海地區長治久安的最終目標。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110727