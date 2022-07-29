日本前防衛大臣石破茂訪台 國台辦：十分危險

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（中央社台北29日電）針對日本前防衛大臣石破茂與多名議員訪台並晉見總統蔡英文，中國外交部今天重申堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來；國台辦則發文形容此舉「跳得很高，十分危險」。

據澎湃新聞，中國外交部29日下午舉行例行記者會，外交部發言人趙立堅答覆記者提問時稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，中方堅決反對建交國同台灣地區進行任何形式的官方往來，中方嚴肅敦促日方切實恪守中日四個政治文件原則和在台灣問題上所做的鄭重承諾，慎重妥善處理有關問題，不向「台獨」勢力發出錯誤信號。

趙立堅並稱，台灣「民進黨當局」拉攏外部勢力搞政治操弄，做政治文章，其圖謀不可能得逞。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮下午也透過書面稱，日本某些議員和政客一段時間以來在涉台問題上頻繁採取錯誤行動，散布錯誤言論，「跳得很高，十分危險」。敦促日方某些人充分認識台灣問題的高度敏感性，認清世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分的事實，尤其要汲取歷史教訓，恪守一個中國原則和中日四個文件精神，在台灣問題上「謹言慎行」。

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由日本跨黨派國會議員組成的「思考日本安全保障議員之會」27日抵台訪問，成員包括日本前防衛大臣石破茂、前防衛大臣濱田靖一、前防衛副大臣長島昭久、參議院總務會副會長清水貴之。

蔡總統今天上午在總統府接見「思考日本安全保障議員之會」訪台團時表示，台灣是第一島鏈非常關鍵的防線，台灣會與日本以及其他民主夥伴，繼續深化合作，共同維護印太區域的和平穩定。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110729