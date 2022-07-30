中國各省獨立核酸檢測麻煩多 官方要求全國互認

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（中央社記者吳柏緯上海30日電）中國落實疫情防控，執行常態化核酸檢測，然而仍不時發生不承認本地機構以外檢測結果，使得跨省旅遊或洽公的人「寸步難行」。中國國務院發布通知，要求全國互認核酸檢測結果。

在嚴格的疫情防控措施之下，陰性核酸檢測結果成為中國不少地方民眾搭乘大眾交通工具、出入公共場所與跨省移動的「標準配備」。頻繁的核酸檢測也成為日常生活的一部分。

然而，仍不時傳出不同地區間的核酸檢測結果無法相互承認，造成不少人跨省跨區移動時，遭遇困難。

為了解決「寸步難行」的情形，中國國務院聯防聯控機制29日發布「關於進一步推動新冠病毒核酸檢測結果全國互認」的通知，要求各地落實核酸檢測結果全國互認，降低民眾移動的困難。

通知提到，核酸檢測為保障人民安全有序外出和復工達產發揮了重要作用。然而目前仍有部分地方不承認其他地區的核酸檢測結果，並要求在當地重複檢測等問題。

這份通知要求，高度重視核酸檢測結果全國互認的重要性，不同管道顯示的核酸檢測結果具有同等效力，包含國家政務服務平台、各省份健康碼、核酸檢測機構網站或APP查詢到的核酸檢測結果，以及檢測機構開立紙本核酸檢測報告，各地在查驗時都應當予以認可。

通知並稱，嚴禁以本地健康碼未能查詢、未在本地進行核酸檢測等理由拒絕民眾通行、進入公共場所、乘坐公共交通工具，不得要求重複進行核酸檢測。

事實上，中央社記者也曾在跨省移動時遇到類似的困難。

日前記者從上海出發赴廈門採訪前，已在上海做過多次核酸檢測均呈陰性，卻仍在廈門的車站閘口查驗「核酸檢測結果」時被攔了下來，理由是「沒有福建的核酸檢測紀錄」。後續透過說明、人工查驗與出示上海的相關檢測證明後，才得以通過，卻耗費不少時間。（編輯：陳沛冰）1110730