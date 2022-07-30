中國生鮮電商每日優鮮突傳解散 員工組團維權

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中國生鮮電商「每日優鮮」28日無預警傳出倒閉，用戶無法在App正常下單。公司雖稱只是業務調整，但被指辦公室已人去樓空。（圖取自每日優鮮網頁missfresh.cn）

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（中央社台北30日電）中國生鮮電商「每日優鮮」28日無預警傳出倒閉「解散」，用戶無法在App正常下單。公司雖稱只是業務調整，但被指辦公室已人去樓空。有員工籌組維權群組，要向資方提起勞動仲裁。

綜合星島日報等港媒報導，每日優鮮的用戶28日晚間發現下單的App出現異狀，從原有30分鐘內送達改為顯示隔日送達，甚至有用戶無法下單。

當天有一段據稱是每日優鮮內部會議的錄音被公布上網，一名高層宣布，由於投資款項未能如期到帳，工資會緩發放，大部分員工的工作到7月28日截止，且7月後的社保公積金要自理。

有中國新媒體引述每日優鮮員工表示，公司之前曾以清除甲醛為由放假3天，並在此期間轉移公司電腦，有員工的帳戶被註銷無法登入，之後就有28日宣布「解散」的線上會議，員工未收到薪水和離職賠償。

每日優鮮則否認解散，表示是調整業務，部分員工離職，且尋求一切可能方案保障員工權益。

不過報導指出，該公司6月剛搬進北京順義區的總部辦公室，已經人去樓空，有工作人員將家具等物品搬走。

公司陷入倒閉危機，許多員工突然沒收入也沒有賠償，擔心繳不起房屋貸款，因此籌組維權群，截自29日凌晨已有922人加入，有200人決定29日提起勞動仲裁。

每日優鮮成立於2014年，曾是備受關注的生鮮電商，2021年還赴美國納斯達克（NASDAQ）交易所上市，當時發行價每股13美元。如今股價只剩0.12美元，跌掉了99%。

這家電商的財務危機早有跡象，自2018年至今累計虧損超過人民幣100億元（約新台幣445億元），近期已有供應商上門討債。（編輯：楊昇儒）1110730