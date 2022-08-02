中國推RCEP成效差 不如各國互簽雙邊協定

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（中央社台北2日電）全球規模最大的自貿協定「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）生效至今已7個月，批評者分析，因RCEP涵蓋的範圍不夠全面，若參與其中的會員國也各自洽簽雙邊經貿協定，成效會更好。

據中國自由貿易區服務網今年2月間刊登中新社專訪華中科技大學教授陳波的分析，他說，中國推動的RCEP堪稱全球最大的區域自貿協定，並擴大中國的自貿網絡。

香港「南華早報」（SCMP）今天報導，參與RCEP的國家包括中國及亞太地區的14國，號稱涵蓋全球將近1/3的人口，占全球GDP的規模約30%，儘管如此，若干專家卻說，亞太地區的經貿只靠RCEP是絕對不行的。

致力於推動互惠與永續全球貿易的香港辛里希基金會（Hinrich Foundation）資深研究員歐爾森（Stephen Olson）說：「對於各會員國而言，RCEP並未帶來顛覆性改變，而且是一份格局小又造成諸多障礙與限制的協定。」

他表示：「多國已施行獲利程度（與RCEP）相同或更佳的雙邊自由貿易協定，而RCEP的主要好處在於，提供單一框架釐清這些南轅北轍的協定。」

像是亞洲開發銀行（ADB）就提到與RCEP在今年元旦同時生效的中國與柬埔寨自貿協定，並說中柬兩國洽簽的這份雙邊協定在關稅優惠方面，提供更優的利多。

亞洲開發銀行經濟研究與區域合作部經濟學家克瑞維里（Pramila A. Crivelli）上月在ADB的官網發表專文說，中國與柬埔寨的雙邊協定賦予更勝於RCEP的關稅自由化。

她說：「在中柬自貿協定的架構下，超過90%的項目實施零關稅，但是在RCEP的範疇，得需時20年才能達到同樣的百分比。」

新加坡顧問機構亞洲貿易中心（Asian Trade Centre）創辦人兼執行長艾姆斯（Deborah Elms）說，自2012年展開RCEP的磋商以來，多數會員國持續提升彼此之間的雙邊協定，或者至少展開雙邊磋商。

她還說：「常見雙邊達成具體承諾卻不願意與更大範疇的群體分享，參與RCEP的會員國，已具備優於和可提升為勝過RCEP的自貿協定。」

光就中國而言，中國早已和由10個會員國組成的東南亞國家協會（ASEAN）及其他的RCEP會員國如日、韓、澳、紐與新加坡簽署自由貿易協定，並正與韓國展開雙邊協定第2階段的協商。

克瑞維里指出，中柬兩國自由貿易協定的「更自由屬性」已使紡織產業受惠。以中國的進口商品價值而論，紡織業的占比最大。

她說：「自中柬兩國的雙邊自貿協定生效，已取消柬埔寨紡織品9/10的關稅，但是在RCEP架構下，這個豁免的比例還不到1/2，像是編織與鈎織品，在兩國自貿協定架構下已減至（零），但是在RCEP架構下還得15年。」

此外，美國前總統歐巴馬2016年曾投書華盛頓郵報細數RCEP的缺陷，包括無法防止不公平競爭，包括政府補貼、國營企業等；無法保護網路自由與開放；不尊重智慧財產權；當然更無法履行員工權益、環保等高標準。

另據自由亞洲電台（RFA）去年元月間的報導，RCEP的爭端解決機制有缺陷，韓國首爾國立大學國際法教授李在民檢視RCEP的章程指出，涉及投資的篇幅雖延續現有國際投資協定，但相較其他國際投資協定條款太簡略。

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他說，雖然這個篇幅明確定義投資和投資人及實質性投資等條款，為國家間爭端的解決提供適用方案，但並未落實投資者與國家間爭端解決機制，包括越南外交學院國際法學院副院長崔海顏也有同樣看法。

崔海顏還說，RCEP針對柬埔寨、越南、寮國和緬甸等低收入國家明訂特殊和差別待遇條款，但給予這4國特殊待遇，可能會大幅削弱其他締約國資方的投資意願。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110802