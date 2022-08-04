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密集部署投資 7月中國近4000個重大項目開工

2022/8/4 16:01
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（中央社台北4日電）中共中央政治局會議部署下半年工作後，國務院常務會、國家發改委等一週內召開5次會議，密集部署投資，7月各省區市近4000個重大項目開工，總投資近人民幣2.4兆元，集中基建領域。

官方證券時報網今天報導，中共中央政治局7月28日召開會議指下半年要加大對企業的信貸支持，用好政策性銀行新增信貸和基礎設施建設投資基金。國務院常務會隨後召開會議，明確發揮有效投資對經濟恢復的關鍵性作用。

此外，國家發改委接力召開兩場會議，提出搶抓第3季施工旺季的時間窗口、優先支持基礎設施重點領域項目、加大力度做好項目前期工作等要求，又與工信部、住建部等12部委印發對項目招標投標的相關意見，明確嚴管招投標主體行為，保證項目招投標有序。

交通運輸部同樣召開兩場會議，提出擴大交通有效投資等要求。

據證券時報不完全統計，7月全國各省區市共開工重大項目3876個，投資總額逾2兆3930億元。

其中，安徽、甘肅、河南3省舉行了省級項目集中開工活動。安徽總投資達6675億元最高；河南總投資額稍低，但項目數更多，達到1033個。一些具重要經濟效益的基建項目，例如南水北調的部分工程，月內進一步推進。

但對比去年同期和上個月情形，報導說，項目開工情況在「旺季」第一個月的表現仍有增長空間，去年7月全國開工項目總投資額近2.76兆元。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤說，預計下半年基建投資按年增速將溫和改善至10%至12%，「部分由於低基數效應，相比二季度按年增長8.6%；其中三季度可能走強，而四季度有所放緩，帶動全年基建投資增長10%以上，並支撐2022年GDP增長3%」。

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據表示，第二季專項債大規模發行，將有助支持第3、4季基建投資。

汪濤並預計，下半年準財政渠道可能在拉動基建投資方面發揮更大作用，包括進一步調增政策性銀行信貸額度、發行更大規模政策性銀行專項金融債籌集更多資金，（除已公布的3000億元，可能額外再增加3000億元至5000億元）用於補充公共項目資金，以及適度放鬆地方政府融資平台融資。（編輯：周慧盈/唐佩君）1110804

汪濤
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